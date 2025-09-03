Prometne poteškoće diljem Hrvatske: Nesreća na A3, mokri kolnici i gužve na obilaznici

Kolnici su mjestimice mokri i skliski, ponegdje ima i magle, zbog prometne nesreće na autocesti A3 Bregana-Lipovac na čvoru Slavonski Brod zapad u smjeru Lipovca, vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine, izvijestio je u srijedu Hrvatski autoklub (HAK). Povećana je gustoća prometa i vozi se usporeno uz povremene zastoje na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvorova Otok Svibovski i Kosnica u smjeru Bregane; na Jadranskoj magistrali (DC8) u Solinu u smjeru Splita te između Stobreča i Podstrane.

Na A3 Bregana-Lipovac do 13. rujna zbog rekonstrukcije zatvoreno je odmorište Kraljeva Velika Sjever (smjer Zagreb) U pomorskom prometu nema poteškoća. Trajektna linija Ploče-Trpanj u prekidu. Linija će se uspostaviti u 12 sati s polaskom iz Trpnja.﻿

Pojačan je putnički promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom.