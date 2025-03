Tomislav Šuta: Žnjan je naš projekt, a Puljak s figom u džepu kupuje Spaladium Arenu

Tomislav Šuta daje sve od sebe kako bi HDZ vratio na vlast u Splitu. Kandidaturu je najavio prije pola godine, u medijima je gotovo svakodnevno, reagira na sve splitske teme i nastoji uvjeriti birače kako je sve dobro što je napravio aktualni gradonačelnik Ivica Puljak pripremio njegov prethodnik, HDZ-ov Andro Krstulović Opara. Razgovarali smo o njegovim protukandidatima, očekivanjima od izbora te planovima i prioritetima, ako se ostvare i postane li gradonačelnik Splita.

Predizbornu kampanju započeli ste dosta rano, već ste organizirali niz tribina i okruglih stolova. Koje teme otvarate i kakav je odaziv građana?

Nula metara cesta, nula stanova za mlade i isto toliko domova za starije. Pokušao sam više puta javno ukazati na ono što zaista muči Splićane i ponuditi konkretna rješenja, jer stanje u gradu nije dobro. Kronični problem parkinga i dalje nije riješen, a građani se kažnjavaju kao da su oni krivi što nema dovoljno mjesta. Projekti poput škole na Kili, Centra za autizam i Doma mladih ostali su mrtvo slovo na papiru, unatoč apsolutnoj većini koju je vlast imala. Nisu bili sposobni donijeti novi GUP ni izmijeniti postojeći. U našem mandatu to će biti prioritet. Donijet ćemo novi GUP i time otvoriti prostor za poslovno-stambenu revitalizaciju cijelog sjevernog dijela splitskog poluotoka, od škvera do Bilica.

Za razliku od prošlih izbora kada HDZ nije uspio pronaći kandidata za gradonačelnika Splita unutar stranke, vi se već dugo vremena profilirate kao HDZ-ov kandidat. Plakati su već mjesecima postavljeni po gradu, međutim ankete izrazito favoriziraju Ivicu Puljka. Možete li ga do izbora sustići, a u drugom krugu prestići?

Sve ankete pa čak i one konkurentskih stranaka prognoziraju da Ivica Puljak neće imati većinu u Gradskom vijeću, a iako se trenutačno nalazi na prvom mjestu, njegov je rejting u slobodnom padu. Razlika između mene i Puljka u drugom krugu približava se postotku statističke pogreške uz dovoljan broj neodlučnih birača za preokret. Velika većina građana nije zadovoljna situacijom u Splitu i sve ankete upućuju na to da birači žele promjene.

Davor Matijević, kandidat ljevice predvođene SDP-om, je uvjeren kako je HDZ nakon predsjedničkih izbora oslabljen i očekuje da će se u drugom krugu s Puljkom ogledati on, a ne vi. Postoji li opasnost od takvog raspleta?

Ne postoji. Prošlotjedna anketa, koju je provela naša stranka, jasno pokazuje bitnu razliku između mene i Matijevića, u moju korist. Matijević je četvrti izbor Splićana i na ovim izborima može eventualno nešto postići ako na kraju podrži Puljka – u zamjenu za nekakvu javnu funkciju.

To znači da je, po toj vašoj novoj anketi, Željko Kerum treći, a on je pozvao glasače HDZ-a da glasaju za njega. Može li vam on uzeti značajan dio glasova i poremetiti planove?

Split nema više ni minute za gubljenje na stare priče i potrošene ljude. Građani jako dobro znaju tko je što radio svih ovih godina i kamo nas je to dovelo. Gospodin Kerum ide na svoje pete izbore, a rezultati govore sami za sebe. Ja se njime ne bavim i ne bih ga ni spominjao da me novinari stalno ne pitaju. Ako vjeruje u svoju snagu, neka iziđe pred građane sam, bez pozivanja članova HDZ-a da ga spašavaju. Mislim da Splićani ovog puta zaista žele promjenu i zato ih pozivam da ne bacaju svoj glas i podrže moje zamjenike i mene.

Je li točno kako su kandidati za vaše zamjenike Matea Dorčić i Ivo Bilić?

Točno je, Matea Dorčić i Ivo Bilić jednoglasno su potvrđeni kao kandidati za moje zamjenike na Gradskom odboru stranke i uskoro ćemo ih i službeno predstaviti široj javnosti. Matea, diplomirana pravnica i pročelnica Upravnog odjela za turizam, pomorstvo i promet Splitsko-dalmatinske županije, istaknula se svojom stručnošću, predanošću očuvanju pomorskog dobra te proaktivnim pristupom u razvoju održivog turizma i efikasne javne uprave. Ivo je diplomirani inženjer i ravnatelj Turističko-ugostiteljske škole u Splitu, a tijekom njegova mandata škola je prošla kroz iznimnu transformaciju zahvaljujući realizaciji projekta Regionalnog centra kompetentnosti, vrijednog više od 15 milijuna eura.

Zašto Zoran Đogaš, kandidat HDZ-a za splitskog gradonačelnika prije tri godine, kada ste vi bili kandidat za zamjenika, više neće biti na HDZ-ovoj listi za Gradsko vijeće? Zar nije zadovoljio u ovom mandatu?

Zoran Đogaš dao je značajan doprinos kao nestranački kandidat na izvanrednim izborima i korektno je odradio svoj mandat u Gradskom vijeću. Zahvalni smo mu na tome. U međuvremenu, unutar stranke smo sustavno radili na jačanju kadrova i profilirali niz kvalitetnih stranačkih lica koja su se dokazala svojim radom i sada zaslužuju priliku da preuzmu vidljivije uloge i budu istaknuti na listi.

Split će se na dražbi natjecati za kupnju Spaladium Arene. Po tom pitanju složili su se svi gradski vijećnici i Grad je uplatio jamčevinu. Ide li to preuzimanje u pravom smjeru ili imate zamjerki?

Prvi sam javno apelirao da se Grad Split aktivno uključi u dražbu za Spaladium Arenu i da se ta točka hitno stavi na dnevni red sjednice Gradskog vijeća. Također sam predložio da se u cijeli proces uključi Ekonomski fakultet u Splitu, koji ima znanje, iskustvo i volju pomoći, kao što je to godinama činio i pokojni profesor Kružić. Nažalost, imam dojam da Puljak sve vrijeme taktizira i ništa konkretno ne poduzima kako bi Grad stvarno preuzeo Arenu. Njegovo nečinjenje, uz figu u džepu, može dovesti do toga da Arena završi u rukama privatnog investitora. Javnost i dalje ne zna o čemu je razgovarao s privatnim ulagačima s kojima se sastajao.

Projekt Žnjan trebao bi biti gotov do izbora, a iz Banovine tvrde kako je bila invazija inspektora i na gradilištu i u Gradu. Je li moguće da vam državne institucije pokušavaju olakšati izborni položaj, kako implicira aktualna gradska vlast?

Žnjan je naš projekt, plaža koju smo očistili, za koju smo izradili projektnu dokumentaciju, ishodili lokacijsku dozvolu, dobili koncesiju, a ITU sredstva uvrstili u državni proračun. Isti onaj proračun za koji Puljkova supruga nije glasala. Dakle, netko tko nije digao ruku za novac koji dolazi u Split sada ima obraza govoriti o opstrukcijama. Što više reći o projektu koji će građani zbog Puljkove nesposobnosti platiti 15 milijuna eura više od planiranog? Tragikomično je slušati optužbe, a upravo smo mi ostavili sve ključne projekte ovoj vlasti na stolu. Aglomeracija vrijedna više od 300 milijuna eura, koju sam osobno pripremao, Tehnološki park na Dračevcu, Žnjan. To su konkretni, strateški projekti. Što je to Puljak pripremio za svoje nasljednike?

Može li Grad utjecati na smanjenje jednog od najvećih splitskih problema, prometnih gužvi?

Naravno da Grad može utjecati na smanjenje prometnih gužvi, ali pod uvjetom da ga vodi netko sposoban i odlučan. Nemojmo se lagati, to mogu napraviti puno uspješnije od Puljka. Da mi je prošao cijeli mandat bez ijednog metra nove ceste, ne bih se imao obraza ponovno kandidirati. Kao saborski zastupnik pokrenuo sam izmjene Zakona o cestama koje Splitu daju ovlasti izvlaštenja kakve ima i država, što nam otvara prostor za bržu realizaciju ključnih projekata. Na čelu Hrvatskih cesta je Splićanin, a fokus resornog ministarstva potpuno je usmjeren na šire splitsko područje. Tunel kroz Kozjak, solinska Širina, čvor Mravince – TTTS, a u budućnosti i most sv. Duje preko Kaštelanskog zaljeva, sve su to projekti koje guram, za koje se zalažem i koje ću znati dovesti do realizacije.

Hvar više neće biti party destinacija, a budete li vi gradonačelnik, hoće li Split njegovim stopama ili će, figurativno rečeno, Ultra trajati cijelo ljeto?

Nitko razuman nije za divlji turizam, buku i nered po ulicama. Split mora biti grad reda, ali i života. Treba nam turizam koji će promovirati kulturu, sport i autentičnost, ali isto tako treba nam i šušur, energija i sadržaj u centru grada tijekom cijele godine. Danas je gradska jezgra potpuno sterilizirana, a navečer ne možete sresti ni živu dušu. To je rezultat politike osobnih obračuna koji su ugušili život pod krinkom reda. Kada postanem gradonačelnik, Split neće biti ni party destinacija bez kontrole, a ni grad duhova. Bit će to moderan mediteranski grad, živ, pristojan i pun sadržaja, onakav kakav Splićani zaslužuju.