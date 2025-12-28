Vratilo se 13 tisuća iseljenih, tko se zaposlio u svibnju dobiva povrat poreza, evo koliko

MUP je Poreznoj upravi dostavio imena 13 tisuća hrvatskih državljana koji su se tijekom ove godine vratili u Hrvatsku nakon što su najmanje dvije godine boravili u inozemstvu. Tko god se od njih zaposlio, stječe pravo na petogodišnje oslobođenje od plaćanja poreza na dohodak. Povratniku koji je cijele ove godine, primjerice, radio za prosječnu plaću, država će u svibnju iduće godine vratiti oko 2700 eura plaćenog poreza. U pet godina taj bi povrat mogao iznositi oko 14 tisuća eura.



Provjera radnog statusa



Ministarstvo vanjskih i europskih poslova ističe da se mjera odnosi na hrvatske državljane, hrvatske iseljenike i njihove potomke koji su neprekidno boravili u inozemstvu najmanje dvije godine, kao i na članove njihovih obitelji. Također, obuhvaća i osobe kojima je, sukladno posebnim propisima, odobren privremeni ili stalni boravak u Republici Hrvatskoj radi useljavanja i povratka hrvatskog iseljeništva. Božidar Kutleša, ravnatelj Porezne uprave, kaže da država zasad raspolaže samo imenima povratnika, a da će tek u posebnom poreznom postupku provesti provjeru njihova radnog statusa te utvrditi jesu li već u 2025. ostvarili pravo na petogodišnju poreznu olakšicu. Svim povratnicima koji su se odmah zaposlili, stići će povrat plaćenog poreza na dohodak od svibnja 2026. godine, zajedno s rješenjem o poreznom izuzeću. Slično kao i mladi, povratnici zbog olakšice ne moraju podnositi godišnju poreznu prijavu jer će Porezna uprava po službenoj dužnosti obraditi podatke i za njih, kao što to čini i za sve druge obveznike poreza na dohodak. Dakle, tek će u svibnju 2026. biti poznato koliko se od 13 tisuća građana koji su se vratili zaposlilo, gdje rade, vraćaju li se umirovljenici ili ljudi u radnoj dobi.