PETOGODIŠNJA POVLASTICA

Vratilo se 13 tisuća iseljenih, tko se zaposlio u svibnju dobiva povrat poreza, evo koliko

Zagreb: DZS objavljuje kona?ne rezultate Popisa stanovništva 2021
Patrik Macek/PIXSELL
Autor
Ljubica Gatarić
28.12.2025.
u 20:12

Ministru Primorcu upućene su kritike da država stavlja u privilegiran položaj one koji su se iselili u odnosu na građane koji su ostali i plaćaju pune poreze. On obećava da će poraditi na "povećanju pravednosti" poreznog sustava

MUP je Poreznoj upravi dostavio imena 13 tisuća hrvatskih državljana koji su se tijekom ove godine vratili u Hrvatsku nakon što su najmanje dvije godine boravili u inozemstvu. Tko god se od njih zaposlio, stječe pravo na petogodišnje oslobođenje od plaćanja poreza na dohodak. Povratniku koji je cijele ove godine, primjerice, radio za prosječnu plaću, država će u svibnju iduće godine vratiti oko 2700 eura plaćenog poreza. U pet godina taj bi povrat mogao iznositi oko 14 tisuća eura.

Provjera radnog statusa

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova ističe da se mjera odnosi na hrvatske državljane, hrvatske iseljenike i njihove potomke koji su neprekidno boravili u inozemstvu najmanje dvije godine, kao i na članove njihovih obitelji. Također, obuhvaća i osobe kojima je, sukladno posebnim propisima, odobren privremeni ili stalni boravak u Republici Hrvatskoj radi useljavanja i povratka hrvatskog iseljeništva. Božidar Kutleša, ravnatelj Porezne uprave, kaže da država zasad raspolaže samo imenima povratnika, a da će tek u posebnom poreznom postupku provesti provjeru njihova radnog statusa te utvrditi jesu li već u 2025. ostvarili pravo na petogodišnju poreznu olakšicu. Svim povratnicima koji su se odmah zaposlili, stići će povrat plaćenog poreza na dohodak od svibnja 2026. godine, zajedno s rješenjem o poreznom izuzeću. Slično kao i mladi, povratnici zbog olakšice ne moraju podnositi godišnju poreznu prijavu jer će Porezna uprava po službenoj dužnosti obraditi podatke i za njih, kao što to čini i za sve druge obveznike poreza na dohodak. Dakle, tek će u svibnju 2026. biti poznato koliko se od 13 tisuća građana koji su se vratili zaposlilo, gdje rade, vraćaju li se umirovljenici ili ljudi u radnoj dobi.

Ključne riječi
Ivica Urban porezna olakšica porez na dohodak povrat poreza iseljenici

Avatar Navijač
Navijač
21:55 28.12.2025.

Sigurno da nije pošteno. Koliko zaradiš , toliko plati porez kao i svi. Jedni su otišli van zbog veće plaće , dok su drugi ovdje radili za manju i plaćali porez. Sad opet daju onome tko ima umjesto onome tko treba.

ST
studenac
21:53 28.12.2025.

Nema problema, slobodno brišite komentare, naročito onaj koji je imao puno "like"ova. Ali samo zapamtite - nitko neće biti zaposlen tamo gdje mogu utjecati. A mogu, jer sam u takvoj branši, sa širokim kruom klijenata. Niti jedan takav povratnik neće biti zaposlen, ako što mogu napraviti. Otvori svoj biznis, plati sve poreze, zaposli se kako hrv.domaći građanin - i bit ćemo najbolji suradnici. Živi na sisi - bit ćeš na klupi u parku (ili na sisi roditelja).

AL
AP_LaPAPA
21:13 28.12.2025.

Pravde u hrvatskom poreznom sustavu nikad neće biti. Ciljano je skrojen tako da jednima uzima a drugima daje. A njegove stalne izmjene nepravde samo naglašavaju. Mjera o priuštivom stanovanju zadnji je takav primjer.

