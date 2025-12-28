Vrijeme je zadane atmosfere slavlja i posvemašnje užurbanosti, čestitanja, zaborava. Govoriti o turobnoj stvarnosti u ovo doba godine nije primjereno, osobito između dva zadana slavlja, Božića i Nove godine. Negativu je bolje preskočiti kao pogrešan sadržaj u pogrešan trenutak. A ipak, možda je baš pravi trenutak između blagdana Božića i praznika Nove godine, kad se stvarnost želi skloniti ispod svjetala, forsiranog blještavila i uhodanog kiča, protiv kojeg se nitko ozbiljnije ne buni. Nekako ne paše podsjećanje na uobičajenu stvarnost jer je ona tvrda, htjeli to ili ne. I to ne samo ova naša ovdašnja kućna već i sveopća. Pozitiva je zadana, vrijeme je zaborava, čestitki, nada i naravno obećanja sebi i drugima da ćemo početi drukčije, bolje, odlučnije kad okrenemo stranicu kalendara. Bez obzira na razlike i neizrečeno razočaranje ovakvim slavljem, dominira lakoća, obilje, šarenilo. Za razliku od nekada za velike blagdane, kad je svega bilo malo pa se pripremalo dugo, štedjelo pažljivo i skupljalo kako bi za blagdane bilo svega i kako bi se stvorio ugođaj obilja, makar privremene jednakosti s drugima. Nažalost, i danas ima onih koji ni to ne uspijevaju i k tome ostaju sami u vrijeme okupljanja obitelji i prijatelja. Oni zapravo tek tada znaju da nemaju nikoga i zato je razumljivo da jedva čekaju da blagdani prođu. I eto ti materijala za mudrovanja stručnjaka koji spremno i naširoko objašnjavaju dijagnozu "blagdanske depresije". Za koju, usput, nema recepata ni njihovih lijekova…
Što ostaje kad se ugase lampice? Ispod blagdanskog sjaja čeka hrđa
Davno Hermann Hesse reče da je ‘sve više zabave, a sve manje veselja’. Ne znam jeste li se našli u nekoj prostoriji neposredno nakon sinoćnje proslave: posvuda ostaci ambalaže, praznih boca i razlivenog pića, hrane i razbacanih stolica, slika koja daje suprotne poruke s prethodne zabave. Čini se da ova slika ocrtava katkad vrlo tanku crtu između proslava, veselja i tuge
