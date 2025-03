'Izašao sam iz HDZ-a da pobijedim HDZ-ovca koji je 32 godine načelnik, podržavaju me i iz vrha te stranke'

Vjekoslav Radić, nezavisni kandidat za načelnika Općine Baška Voda , sin je dr. Jure Radića, jednog od najbližih suradnika dr. Franje Tuđmana i utemeljitelja HDZ-a. Ima 43 godine, rođen je u Zagrebu, diplomirani je ekonomist, oženjen, otac četvero djece. Bavi se turizmom, vlasnik je obiteljskog hotela u Baškoj Vodi gdje je isti načelnik, HDZ-ov Joško Roščić, na vlasti nevjerojatne 32 godine.

Imali ste 11 godina kada je Joško Roščić prvi put dobio izbore u Baškoj Vodi. Zašto mislite da ga možete pobijediti? On je načelnik Baške Vode od prvih izbora i, kako čujem, planira se kandidirati za 9. mandat. Smatram da je naš predsjednički sustav koji dopušta samo dva mandata dobar i po meni ta bi se praksa trebala provoditi i na svim drugim razinama, a ne samo predsjedničkoj. Ujedno, smatram da se Baška Voda ne razvija u pravom smjeru te da stvari ne funkcioniraju onako kako bi trebalo.

Možete li biti konkretniji? U život Općine malo sam se aktivnije uključio prije pet godina, kada me načelnik imenovao direktorom komunalnog poduzeća. Prije toga nisam vidio kako stvari funkcioniraju, a kad sam postao direktor, malo sam dublje ušao u sve to i ne mogu se složiti s s načinom kako se radi. S obzirom na potencijal Baške Vode, a riječ je o prekrasnoj i bogatoj općini s divnim ljudima, vjerujem da može biti bolje.

Što vam se nije svidjelo? Ne sviđa mi se što se apsolutno ništa u Općini, na bilo kojoj razini, ne može napraviti bez načelnikova uplitanja. Ja sam smatrao da me je imenovao za direktora kako bih vodio poduzeće, a ne da ga on vodi preko mene. Međutim uvjerio sam se da sve u općini, ne samo komunalno poduzeće nego i luka, vatrogasci... apsolutno sve funkcionira tako da se bez njega ne smije ništa raditi. Nisam navikao tako funkcionirati, nisam mogao pristati da mi netko non-stop govori što bih morao, ali tako funkcionira cijela Baška Voda. Osim toga, sve važnije općinske investicije u zadnjih 30 godina su napravljene bez ikakve dozvole koje su se na razne načine dobivale naknadno, kada su projekti već bili gotovi ili uopće nisu dobivene. U Baškoj vodi se plaćaju najskuplje javne površine, pomorsko dobro, imamo najskuplji porez na nekretnine... Sve te negativne stvari odmah ćemo promijeniti kako bismo zaštitili domaće stanovništvo.

U kojem smjeru želite voditi Bašku Vodu? Želio bih se orijentirati na djecu i mlade. Imam četvero djece i volio bih da imaju puno bolje opcije ovdje pa da ne moraju razmišljati kamo će otići. Vrtić, škola i sportski tereni u katastrofalnom su stanju, nemamo jaslice, to tjera mlade ljude iz Baške Vode. Ulaže se samo u apartmanizaciju i betonizaciju, a s tim se ne mogu složiti. Prošle godine bura je srušila zid škole, načelnik objašnjava da ne može učiniti ništa jer je škola županijska. Koliko sam shvatio, Županija bi htjela obnoviti školu, ali nikad nije dobila zahtjev. Brela su dobila vrtić iz europskih fondova. Zašto mi nismo? Zašto nikakav novac iz EU fondova nije došao u Bašku Vodu? Pretpostavljam da je to zato jer se njime ne može manipulirati.

Kakva je atmosfera u mjestu? Smatraju li ljudi da je Roščiću vrijeme za mirovinu ili su zadovoljni? On vlada uz pomoć prijetnji i ucjena. Ljudi ne glasaju za njega zato što ga poštuju, nego zato što ga se boje ili imaju koristi od njega. Ne vidi se neka bolja perspektiva. Razgovara se samo o tome koliko će tko dobiti stolova na javnim površinama, tko će koliko apartmana uspjeti sagraditi i ništa drugo, a i to sve ovisi o njemu. On je do prošle godine određivao tko će dobiti ležaljke, što je apsurdno, koji će kafić dobiti koliko stolova, on određuje i koliko će tko smeća platiti. Kada sam bio direktor komunalnog poduzeća, predlagali smo mu novi cjenik, što smo morali napraviti po zakonu. Odbijao je razgovor jer u tom slučaju ne bi mogao nikoga ucjenjivati niti mu pogodovati.

Vašu kandidaturu podržava Nezavisna lista mladih. Jeste li vi njihov član? Nisam. Donedavno sam bio član HDZ-a, ali izašao sam iz stranke. Ja sam nezavisni kandidat za načelnika Baške Vode. Bit ću nositelj liste koju podržava NLM za Općinsko vijeće, a uvjeren sam da će se taj krug jako proširiti. Očekujem da me podrži cijela oporba, a znam da me podržava i dio HDZ-a. Mnogo je nezavisnih ljudi koji mi se nude, pomažu mi i podržavaju me. I oni će biti na listi.

Kada ćete izaći s imenima? Na samom kraju, prilikom predaje lista. Ja sam se izložio, uz veliku podršku NLM-a, Matejasa Jozipovića i Josipa Pavlovića, koji su aktualni vijećnici u Baškoj Vodi i rade čuda za Općinu upozoravajući na probleme. Bit će niz kvalitetnih, nezavisnih i neopterećenih ljudi. Ne izlazimo još s imenima jer svi smo svjesni što bi se dogodilo kada bismo ih objavili ranije. Vršio bi se strašan pritisak na ljude, ucjenjivalo bi ih se, čak i prijetilo. Događalo bi im se ono što se meni događa.

Izloženi ste pritiscima? Apsolutno, od samoga početka. Prestao sam biti direktor komunalnog poduzeća kad sam odbio potpisati po meni potpuno nezakonitu nabavu strojeva za uljaru u Bastu. Načelnik mi je rekao: "Ili ćeš potpisati ili više nećeš biti direktor." U redu, nisam više direktor jer to sebi ne mogu dopustiti. Nakon toga on, odnosno Općina je platila famoznu reviziju. Dvije izuzetno kvalitetne osobe dobile su otkaz na temelju te revizije koja je provedena na temelju selektiranih, čak i falsificiranih dokumenata, i definitivno ne drži vodu. Zbog toga su navodno podnijeli prijavu protiv mene, ne znam dokle je to došlo.

Podržavate li Ivanu Ninčević Lesandrić, koja ima podršku Nezavisne liste mladih, u kandidaturi za splitsko-dalmatinsku županicu? Zaista razmišljam samo o ovoj našoj lokalnoj razini. Ne gledam na ovo kroz ideologiju. Uvijek ću ostati HDZ-ovac u duši, to nitko neće promijeniti, ali jedina ideologija koja me zanima u ovom trenutku jest Baška Voda i njezin napredak. Tako ću gledati i kandidate na županijskoj razini – kada vidim ljude i programe. Na mojoj listi bit će ljudi iz cijelog ideološkog spektra. Bit će lijevih, desnih i onih iz centra. Smatram da je to na lokalnoj razini najnormalnije. Treba nas zanimati naš napredak, a ne lijevi ili desni stavovi.

Kad ste izašli iz HDZ-a? Nekoliko dana prije nego što sam objavio kandidaturu. HDZ je moja stranka, to je stranka koju je moj pokojni otac stvarao. I dalje smatram da ima kvalitetne ljude te da radi neke dobre stvari. Međutim, ne mogu se složiti s načinom kako se HDZ ponaša na lokalnoj razini, pogotovo u našoj općini.

U Zagrebu ste se rodili i školovali. Kako to da ste odlučili doći živjeti u Bašku Vodu? Vratio sam se na djedovinu jer sam smatrao da su tu uvjeti za obiteljski život puno bolji nego bilo gdje drugdje. Uživam u Baškoj Vodi u svakom trenutku. I supruga, koja je Zagrepčanka, složila se sa mnom da ovdje možemo imati ljepši i bolji život nego u Zagrebu.

Koliko vas je često otac dovodio u Bašku Vodu? Nas dvojica braće i tri sestre svake smo praznike i slobodno vrijeme provodili ovdje. Čak i u najtežim vremenima za vrijeme rata, kada je tata radio u Uredu predsjednika Tuđmana i poslije bio ministar, roditelji bi nas doveli tu. Čuvali su nas baba i dida. Znali smo u Baškoj Vodi provesti sva tri ljetna mjeseca.

Jeste li već tada znali da želite ovdje živjeti? Otac i ja smo počeli o tome razgovarati krajem moje osnovne škole. Bili smo tu, obilazili svoju djedovinu i maslinike. Otac me je pitao želim li da počnemo tu ulagati i graditi, budući da imamo svoju zemlju, i ja sam od tada počeo samo o tome razmišljati. Poslije sam upisao ekonomski fakultet, smjer organizacija i menadžment. Upoznao sam ženu, njoj se ta ideja svidjela i došli smo ovdje živjeti. Kad nam se ide u kino, Split nam je blizu, sve što nam treba imamo u Makarskoj, a zahvaljujući autocesti znam ujutro otići u Zagreb i navečer se vratiti. Nikada se ne bih vratio u Zagreb, iako ga obožavam. Sva naša djeca rodila su se u Zagrebu, žena je primalja, gore je radila i ostala je povezana s kolegama. Ali, ovdje je naš dom, djeca nam ovdje uživaju.

Za koga navijate? Ja sam Hajdukovac, na svaku utakmicu odem sa svojim sinovima na Poljud.

Otac vam je bio jedan od najbližih suradnika predsjednika Tuđmana? Jeste li ga upoznali u djetinjstvu? Franju Tuđmana sam upoznao. Moj otac je u najtežim trenucima bio predstojnik predsjednikova ureda, praktički drugi čovjek u državi. Tada je bio polupredsjednički sustav i on i predsjednik Tuđman blisko su surađivali. Jako sam ponosan na svoga oca i na sve što je u životu napravio.

Budući da je vaš otac sudjelovao u povijesnim događajima u vrijeme stvaranja države, s kime ste se od tadašnjih važnih političkih aktera družili? Otac je našu obitelj nastojao držati što dalje od politike, ali naravno da smo prijateljevali i s nekim ljudima s kojima je surađivao. Dosta smo se družili s tadašnjim ministrom vanjskih poslova Matom Granićem, koji je isto iz Baške Vode, potom s obitelji ministra Gojka Šuška, a bili smo dobri i sa Žužulima koji su nam znali doći u posjet u Bašku Vodu.

Jeste li s nekima od njih još u kontaktu? Ne, život nas je odnio na različite strane.

Kako inače, kao dijete zagrebačkog asfalta, podnosite zimu u malom mjestu u Dalmaciji? Unatoč tome što je Baška Voda zimi "mrtvo" mjesto, bez ikakvih događanja i sa samo dva kafića i jednim restoranom koji rade, što svakako treba promijeniti, ja uživam i tada. Volim buru, Biokovo. Supruga, ja i sva djeca odemo planinariti kad god uhvatimo vremena, a žena i ja dva-tri puta tjedno idemo trčati po protupožarnim putevima po Biokovu. Šetamo s djecom, sa psom, uživamo i zimi i ljeti.

Što vam kaže supruga na kandidaturu? U početku joj nije bilo drago, ali i ona je vidjela, primjerice, da je žalosno što Općina Baška Voda jedina na Makarskom primorju ne plaća ništa Domu zdravlja Makarska, niti drugim društvenim, nevladinim, nestranačkim i neprofitnim udrugama s područja Makarskog primorja koje brinu o potrebitima. Čvrsto je stala uz mene u želji da se stvari promijene.

A što kažu HDZ-ovci, osobito prijatelji vašeg pokojnog oca? Neću imenovati s kim sam sve razgovarao, ali razgovarao sam s mnogima. Ovo se kuha u meni već neko vrijeme. Podržavaju me, stvarno. Žao im je što sam morao izaći iz stranke, ali svi smatraju kako je vrijeme da se u Baškoj Vodi dogode promjene. Podržavaju me čak i s najviše razine HDZ-a