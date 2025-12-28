Naši Portali
REPORTAŽA IZ RAŠE

Mi danas ovdje koračamo po kostima rudara. Oni su naši crni anđeli...

Autor
Srđan Hebar
28.12.2025.
u 16:31

U doba Mussolinija svaki je rudar nakon posla dobio pola litre vina da ispere prašinu; Tito je poslije zabranio alkohol i uveo čaj

Crno zlato, i potraga za njime, ovdje u rudniku Raša, danas su turistički hit. Na Labinštinu nagrade stiže iz cijele regije, u to mjesto u kojem su glavu izgubile stotine rudara, marljivih i siromašnih ljudi iz cijele bivše države, onih koji su radili najteži posao. Radili su dolje, u rudniku, na 600 metara, na mjestu gdje su im najbolji prijatelji, ali i spasioci, bili – miševi. Rudnik je othranio generacije, no danak je bio visok. Mnogi su ostali bez svojih najmilijih. Danas je ta teška rudarska priča postala hit. Turisti u Raši ulaze u nevjerojatnu avanturu u rudnik ugljena, odijevaju se za posao, preuzimaju radnu opremu, šetaju kroz tunele i podzemne hodnike te upoznaju rudarsku svakodnevicu. Proveli smo dan s rudarima, djecom poginulih rudara, mjesnim ocima Raše, ali i vodičima koji su od toga otužnog okna napravili – primamljivu pustolovinu. – U rudnik sam ušao s 18 godina, danas imam 81. Brojevi su samo brojevi, jedan ispred, drugi iza – smije se rudar Mehmed Džekić Meho, koji je u rudniku prošao sve što se moglo proći. Bio i nekvalificirani radnik, ali poslije u karijeri i jedan od vodećih ljudi rudnika Raša.

Ključne riječi
Rudar rudari rudnik Raša

