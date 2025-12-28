Pucanje kao tradicija ili samo laseri za doček?

Završetkom "tihe noći" otpočeli su "dani pirotehnike", a s njima i burna društvena polemika "zaraćenih" strana, čija su gledišta o načinu i stilu proslave novogodišnjih praznika dijametralno suprotna i, barem zasad, nepomirljiva. Više od 40 tisuća građana potpisalo je peticiju udruge Prijatelji životinja za zabranu sve bučne pirotehnike i ograničenje korištenja svjetlosne pirotehnike. Istodobno, u svim trgovinama Pirotehnike Mirnovec u tijeku je potpisivanje peticije protiv potpune zabrane pirotehnike, za odgovorno korištenje zakonom dozvoljene zabavne pirotehnike, uz odlučno protivljenje crnom tržištu i nelegalnoj prodaji. Vlasnik tvrtke Franjo Koletić tvrdi kako će prikupljeni broj potpisa višestruko nadmašiti peticiju njihovih neistomišljenika. – U Njemačkoj je peticiju za zabranu pirotehnike potpisalo 3 milijuna ljudi pa ona nije zabranjena jer je puno više onih koji žele pucati. I mi Hrvati imamo to u tradiciji, puca se svake godine i na Sinjskoj alci – kaže Koletić, pa apelira na korisnike da pirotehniku kupuju u legalnim prodavaonicama, pridržavajući se uputa.

– Proizvodi nabavljeni mimo zakona, na ulici ili na crnom tržištu, nisu certificirani u Hrvatskoj, nisu ispitani i tko zna kakve su kvalitete, odakle dolaze i kako reagiraju. Danas na internetu mladi mogu nabaviti eksplozivne naprave koje imaju i po 100 ili 200 grama eksplozivne smjese u sebi. To su praktički granate, topovski udari koji nemaju više veze ni s petardama – priča Koletić, dodajući da voli životinje. – Naravno da se dio životinja boji, ali to je samo pet dana u godini, pa nije sad to kraj svijeta! I psi obavljaju nuždu u parkovima gdje se igraju djeca, i zato mislim da isključivost nije u redu i da tih nekoliko dana moramo istrpjeti jedni druge – poručio je Franjo Koletić, dodajući kako zabrane ne donose ništa dobro, već samo nered i još ekstremnije prijestupe. No iz udruge Prijatelji životinja smatraju da je uporaba pirotehnike u razdoblju od 27. do 30. prosinca apsurd jer se tih dana ništa ne slavi, pa jedino što Hrvatska dobiva tako blagim zakonom jest "legaliziranje terora nad građanima, djecom, bolesnima, osobama s PTSP-om i životinjama".

– Teško je pronaći ijedan razuman razlog zašto bi ispucavanje pirotehnike u podne ili ponoć 28. prosinca trebalo biti legalno. Kada je pucanje danima dopušteno, svaka kontrola postaje iluzija. Nitko ne može znati je li eksploziju pod nečijim prozorom prouzročila legalna raketa ili ilegalna petarda, niti razlikovati "zračnu bombu" od improvizirane eksplozivne naprave. Takva atmosfera normalizira pucnjavu, potiče potražnju i otvara vrata crnom tržištu – upozorava koordinatorica projekata Snježana Klopotan Kačavenda, navodeći da su ovoga prosinca već zabilježene ozbiljne ozljede djece, čak i amputirani prsti. I životinje trpe ekstreman stres, panično bježe, stradavaju u prometu ili umiru od iscrpljenosti i srčanih udara, a tisućama građana blagdani ne donose slavlje, nego zatvaranje u stanove, strah, buku i besane noći. Stoga predlažu, kako kažu, smislena i učinkovita zakonska rješenja: zabranu sve bučne pirotehnike za osobne potrebe i dopuštanje isključivo svjetlosnih efekata u kratkom razdoblju oko ponoći za doček Nove godine po uzoru na pozitivne primjere drugih država koje se okreću tišim, sigurnijim i modernim oblicima proslave – dronovima, laserima i svjetlosnim instalacijama.

Zamke crnog tržišta



Jer, žrtve se broje: prošle je godine od ukupno 33 ozlijeđene osobe teško ozlijeđeno šestero, a lakše osmero djece. I ove godine zabilježena su teža stradavanja djeteta u Osijeku i maloljetnika u Privlaci. Viša inspektorica iz MUP-a Katarina Vrabac ističe kako je najveći problem online prodaja budući da se pritom ne provjerava dob naručitelja kao ni to posjeduje li on stručne kompetencije. Tako pirotehnička sredstva kategorije F4 dolaze u ruke djece. – Takve pošiljke dostavljaju se poštanskim paketima, što je zakonom zabranjeno, te će Protueksplozijska služba pružiti pomoć Hrvatskoj pošti angažiranjem pasa za detekciju eksploziva – poručila je, dodajući da se radi na izmjeni zakona, u smjeru skraćivanja "dana pirotehnike", no tek od iduće godine.