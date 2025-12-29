Naši Portali
STOTINE LJUDI ZAOBIĐENO U ZAKONU POSTPOTRESNE OBNOVE

Vlado: Živim u kamperu jer otac nikad nije prepisao kuću na sebe

Autor
Danijel Prerad
29.12.2025.
u 05:57

Na području pogođenom petrinjskim potresom prepisivanje objekata nakon kupnje, nasljeđivanja i sličnog nije se baš ažurno provodilo u katastarskim knjigama. Vlasnici mnogih objekata odavna su preminuli, a neki se vlasnički listovi vode još iz Austro-Ugarske Monarhije

Iako će mnogi reći da se obnova nakon katastrofalnog potresa na Baniji sve više vidi, i dalje nisu riješeni svi problemi. I u samom Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, koje provodi obnovu, napominju kako će obnova završiti 2030., misleći pri tome na obnovu privatnih objekata, dok će javni objekti biti gotovi do 2027. godine. No dok iz ministarstva stižu podaci kako je u ovih pet i više godina, od zagrebačkog i petrinjskog potresa, ukupno gledajući, obnova završila na 14.254 lokacije te je u različitim fazama obnove u ovom trenutku aktivno još 1966 lokacija, kod nekih se stanje nije pomaknulo od onog nesretnog 29. prosinca 2020. godine. I pitanje je kada će, i pitanje je kako će, jer je više stotina ljudskih sudbina zaobiđeno u zakonskom sustavu postpotresne obnove. Ti su ljudi i dalje u kamp-kućicama, kontejnerima ili objektima koji bi se, vjerojatno, potpuno srušili kod nekog idućeg jakog potresa.

kamper katastar potres obnova Glina Vlado Manojlović

