VIDEO Ranko Ostojić: 'Plenković ne može živjeti u ovim uvjetima. Čekaju nas nove političke krize na jesen'

Gotovo preko noći SDP je odlučio da neće podržati nezavisnu kandidatkinju za splitsko-dalmatinsku županicu Ivanu Ninčević Lesandrić te su u tu bitku opet “gurnuli” veterana, potpredsjednika stranke, šefa saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost i bivšeg ministra unutarnjih poslova. Kako je došlo do velikog obrata, zašto SDP-u raste rejting, je li došlo vrijeme da ta stranka preuzme odgovornost u državi, ali i kako gleda na zabrinjavajuće događaje u našem susjedstvu, za Večernji list govori Ranko Ostojić.

Prije četiri godine izgubili ste u utrci za splitsko-dalmatinskog župana od HDZ-ova kandidata, aktualnog župana Blaženka Bobana. Zašto mislite da će ovoga puta biti drukčije?

- Zaista nisam pobijedio Blaženka Bobana, kao što u Splitsko-dalmatinskoj županiji nitko nije dobio HDZ 33 godine. Moj ulazak u drugi krug prije četiri godine nije se očekivao, svi su predviđali da će proći Ante Pranić. Ali odradili smo određene stvari i danas smo najveća grupacija u opoziciji unutar županijske skupštine. Borili smo se, zadržali smo razinu koju je SDP imao prije toga, a svi su nam predviđali pad. Ideš u utakmicu, boriš se. Nije to samo bitka za župana, za čelno mjesto. Dobiti u toj sredini nije jednostavno. S druge strane postoji nešto što se zove županijska skupština. Ako tamo gdje se donose odluke nemaš većinu, koja je korist od toga da imaš župana? To je bilo presudno za odluku da SDP ima svog kandidata za župana umjesto varijante da podržimo Ivanu Ninčević Lesandrić.

Iako, i sami kažete, 33 godine u toj županiji vlada HDZ?

- Došlo je do zasićenja i promjena je moguća. Međutim, iskreno postavimo stvari. Ako ujedinjujemo oporbu, onda smo trebali biti prvi pozvani na razgovore. Nama je sve stavljeno “na izvol’te”. Imamo kandidatkinju, podržite je, ona ima bolji koalicijski potencijal u drugom krugu. A što imate osim poruke “želimo srušiti HDZ”? I to kaže žena koja je bila u HDZ-u pa je nakon nekoliko godina, nezadovoljna, otišla Mostu. Nama to nije dovoljno.

I iz vrha vaše stranke kažu da ste svojom kandidaturom spasili Bobana?

- Ne znam čime se to Boban spasio. Jedino ako netko pokušava projicirati priču na prošle izbore u kojima bi Pranić možda prošao bolje. U situaciji da se ne respektira najveća opozicijska stranka, i to ne samo po rejtingu, ne trebate se čuditi što dogovora nije bilo.

Ivica Puljak, za kojega kažete da je i inicirao cijelu priču, i Ivana Ninčević Lesandrić doveli su vas, dakle, pred gotov čin?

- Puljak definitivno, Ninčević Lesandrić ne, ako je ona nezavisna. A ja još vjerujem da je to tako.

Je li SDP-u u Splitu i Splitsko-dalmatinskoj županiji veći neprijatelj Ivica Puljak ili HDZ?

- Ja o protukandidatima ne govorim loše i nemam namjeru tako istupati. To radi Bojan Ivošević, a nikad utakmicu nije odigrao. Još uvijek je u fazi dodavanja baluna. To su ljudi koji vole govoriti drugima kako su poraženi ili kako nešto ne rade dobro, a sami nikad utakmicu nisu odigrali. Na parlamentarnim izborima dobio sam puno više glasova nego Ivica Puljak u Splitu, ali ja to njemu ne spominjem, niti mu to govorim. Baš me zanima kako će proći na idućim parlamentarnim izborima. Misli da će biti s nama?

Već najavljujete da ćete biti protiv toga?

- Ne želim govoriti o tome. Ali kako možete imati povjerenje u nekoga tko na zajedničkom nastupu u Dubrovniku prigovara što SDP ima svoju kandidatkinju za gradonačelnicu u tom gradu? Govorite o zajedničkom nastupu u Splitsko-dalmatinskoj županiji i prigovarate što SDP ima svog kandidata u Splitu koji ima ozbiljne izglede da bude bolji nego HDZ-ov kandidat. Ako ne respektiraš jednu ozbiljnu, veliku stranku, znači da ti ona treba samo radi nečega. Moja poruka glasi: “Zašto vi, koji navodno možete pobijediti Bobana, ne pobijedite mene u prvome krugu?”

Pa ćete ih vi podržati u drugom krugu?

- Ne isključujemo podršku kandidatu ili kandidatkinje koji uđu u drugi krug. Oni, s druge strane, to neće napraviti. Nisu to učinili ni prošli put. Prema tome, ako idete u nekakvu zajedničku situaciju, jako je važno imati barem taj minimum povjerenja. Kada sam prije četiri godine ušao u drugi krug izbora, prvo što sam napravio jest da sam podržao Ivicu Puljka za gradonačelnika Splita jer naš kandidat nije ušao u drugi krug. Je li on mene podržao? Tu definitivno nedostaje iskrenosti.

Činjenica je da je SDP-u narastao nacionalni rejting. Pretekli ste HDZ. Je li to slučajnost, nešto što će biti kratkog vijeka ili mislite da je stvarno prošlo vrijeme dominacije HDZ-a?

- Važan je trend, a on traje godinu dana. Treba biti iskren. Rasli smo i jer je HDZ loš. Ali činjenica je da ljudi prepoznaju SDP kao odgovornu stranku koja može zamijeniti HDZ i to je ključni razlog rasta rejtinga.

Drži li vodu priča da je to sve Milanovićeva zasluga?

- Njegova pobjeda na predsjedničkim izborima samo je jedan od elemenata. Jaki SDP podržao je Zorana Milanovića i ostvario svoj strateški cilj, a to je da predsjednik bude ponovno izabran. Nakon parlamentarnih izbora na kojima nismo ostvarili ciljeve atmosfera je bila loša. Napravili smo promjene, promijenili vodstvo i sa Sinišom Hajdašem Dončićem stranka se vodi ozbiljno, bez euforije.

Još ne otvarate šampanjac?

- Ni slučajno. Nije gotovo dok nije gotovo. Jedini bitan rejting jest onaj na dan izbora.

Jeste spremni preuzeti odgovornost za vođenje države?

- Bili smo spremni i do sada. Osobno sam bio u dvije SDP-ove Vlade. Imamo dobre ljude, širinu. Naša se kampanja temelji na tome da govorimo o onome što ljude muči, o problemima iz realnog svijeta, a ne onoga u kojemu živi Andrej Plenković koji ne shvaća da obični građanin živi u minusu, da umirovljenici krpaju kraj s krajem. A govori im se da je sve divno i krasno. Koliko se samo milijardi eura iznosi iz Hrvatske. Nemam ništa protiv poduzetništva, ali ako proizvod u Hrvatskoj košta puno više nego u EU, onda trebamo porez na ekstraprofit jer netko tu dere građane.

Po pobjedu želite s Možemo. Vjerujete li u taj savez s obzirom na to koliko ste do sada “košarica” od njih dobili?

- U politici morate znati jednu stvar, a to je sklapati saveze. I to saveze u kojima nećete začepiti nos i krenuti u zajedničku priču, nego treba znati biti iskren. Imamo situaciju u kojoj treba respektirati da Možemo vodi Zagreb, grad koji ima BDP veći nego Crna Gora. Tu se sagradilo povjerenje.

Povjerenja, znači, ima?

- Pustimo prijateljstva i te stvari. Ovdje je riječ o tome da su nam i po programu i po svemu puno bliži od ostalih, a u koalicijskim sporazumima se definiraju stvari koje su cilj. Bez takvog saveza nećemo doći do promjene.

Bi li promjene već bilo da je Možemo u takav savez ušao za prošle parlamentarne izbore?

- Brojke su potvrdile da je tako, da bi rezultat bio puno bolji da smo stvari napravili drukčije, da smo sklopili drugačije saveze. Ali tu smo lekciju valjda naučili. Ne treba sada plakati za prolivenim mlijekom. Možemo uvijek zamjerati, ali pitanje je želimo li nešto odraditi ili ne.

Pobjeda Zorana Milanovića dovela je do velikih promjena na političkom planu. Je li i tvrda kohabitacija omekšala?

- Treba se sjetiti da je prvi tvrdu kohabitaciju, prije pet godina, najavio Andrej Plenković. I dosljedno ju je provodio. Nakon druge Milanovićeve pobjede i podrške od 75 posto valjda i njemu mora doći do glave. Ako si odgovoran političar, ako si premijer i vodiš vladu jedne države, moraš biti odgovoran prema njezinim građanima, suspregnuti svoj ego. Ne može zbog osobnih animoziteta biti ugrožen nacionalni interes. U ovakvoj geopolitičkoj situaciji gdje smo svakodnevno bombardirani raznim lošim informacijama vrijeme je da premijer i predsjednik sjednu zajedno. Kada se gleda temperament, ja sam možda gori od obojice, ali kada je u pitanju nacionalni interes, mora se stati i mora se razgovarati. U našem bliskom susjedstvu stvari mogu puknuti. Imamo masovni otpor koji se događa na ulicama Beograda, Mađarska na razne načine pokazuje svoje pretenzije prema Hrvatskoj i odbija suradnju, a imamo situaciju i u Bosni i Hercegovini...

Ali i dalje nema ni Vijeća za obranu ni Vijeća za nacionalnu sigurnost?

- Ja ih ne mogu sazvati niti ih prisiliti na sazivanje, ali mogu pledirati na to i pozvati ih, kao predsjednik saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, da napokon pokrenu mehanizme koji su Ustavom određeni. Signala da bi se to uskoro moglo dogoditi ima. Treba znati čitati između redaka. Ako ministar obrane kaže da su određeni kontakti uspostavljeni, nema razloga da sumnjam u to.

Strahujete li od eskalacije stanja u susjedstvu, povezivanja krize u Srbiji i one u Bosni i Hercegovini?

- Oni kojima se takvi problemi dogode vrlo jednostavno mogu pokrenuti ono što je najlakše na ovim područjima da se izvuku iz trenutne situacije, a to je da izazovu takvu vrstu konflikta koja će prijeći u nasilne prosvjede i nakon toga oružani sukob. Dokazano je da to na ovim područjima nije tako teško inicirati. Strah je opravdan. S druge strane, Hrvatska je stabilna članica Europske unije i NATO-a. Imamo ozbiljne mehanizme koji nas štite od najgorih scenarija. Međutim, moramo se itekako pripremiti, uzeti u obzir platformu Srpski svet, događanja u Crnoj Gori, varijante s Miloradom Dodikom. Varijanta u kojoj bi se to sve skupa moglo dogoditi postoji, pogotovo ako SAD, koji je nekad bio najvažniji čuvar mira, nastavi sa svojim porukama koje možda ne ulijevaju strah, ali sigurno sadrže dozu opasnosti da bi se mogli dogoditi potezi koji bi ovu regiju ponovno vratili u žarište nemira. Bitno je prevenirati poteze koji se mogu dogoditi.

Jesmo li za sada samo promatrači?

- Kamo sreće da se neke stvari ne dogode, ali jako je važno da se pripremimo za neke situacije. Stabilnost naših institucija jako puno znači. Vidite što Vučić radi. On kaže da nemaju zvučni top i da ga Srbija nije nabavila. Prijeti ostavkom. Sutradan ministar unutarnjih poslova Srbije kaže da ga imaju i da su ga kupili usput, ali da ga ne mogu koristiti i da je to promašena investicija. To samo pokazuje koja je to vrsta odnosa i demokracije i koliko su dvojica najvažnijih ljudi u Srbiji spremna lagati dok u zemlji već nekoliko mjeseci traju demonstracije sa stotinama tisuća nezadovoljnih ljudi koji na ulicama koji traže promjene. Doduše, nedostaje im drugi dio, što točno žele promijeniti.

Jeste li optimist u vezi s time?

- Optimist je uvijek loše informirani pesimist. Ja sam dobro informiran, ali o nekim stvarima ne mogu govoriti. Ali svi potezi koji se u ovom trenutku događaju, sjedenje na pet, šest stolica, malo s Rusijom, malo s Kinezima, malo Mađarima, pa kad ti treba neka varijanta onda iniciraš nešto na Kosovu ili se odjednom počneš puno više brinuti za Dodika koji bi trebao odgovarati pred institucijama BiH... Sve to je okretanje vode, način da makneš problem od sebe. Za sada Vučiću to ništa ne pomaže, u ovom trenutku ima ozbiljnijih problema.

Može li preživjeti ili je njegov kraj pitanje trenutka?

- Ozbiljni ljudi klone se takvih poruka. Na to on i računa. Međutim, Vučić je davno potrošena priča iako on stalno ponavlja isto: “Tko je taj bolji koji će doći iza mene, koga vi to zapravo nudite?” Slijedi ili formiranje nove vlade koja će, tko zna koliko dugo, opstati ili novi izbori. Pitanje je koliko će ovaj pritisak utjecati na sve skupa, a pronalazak stranih neprijatelja njemu je redovna varijanta. Nitko nikada nije pohvalio SOA-u kao što je to napravio Vučić kad je rekao da stoji iza prosvjeda u Srbiji. Čudim se kako nije spomenuo da i iza prosvjeda u Mađarskoj stoji naša sigurnosna agencija. Takav režim, način funkcioniranja i korupcija ljudima su dozlogrdili. Međutim, s druge strane nemate adekvatan odgovor. Borite se za demokraciju. To bi značilo da idete na demokratske izbore i pobijedite tu mašineriju. Na zadnjim izborima Vučić je potukao sve konkurente i uvijek se postavlja pitanje kako mu to uspijeva. Je li on toliko dobar ili su ljudi tako loši da ne znaju prepoznati, pa opet glasaju za njega. Ja mislim da Srbi imaju jednu specifičnu situaciju. Pitanje je u kojem će se smjeru studentski prosvjed profilirati. Slijedi im jedno turbulentno razdoblje. No vjerujem da će se stvari morati promijeniti. Žalosno je što oni koji su najveći zagovornici demokracije u ovom trenutku zapravo šute i stoje na njegovoj strani. Počevši od Trumpa.

Pred cijelom Europom je turbulentno razdoblje. Svi se naoružavaju, Hrvatska najavljuje uvođenje vojnog roka. Može li Vlada računati na potporu SDP-a na tom planu ili ćete imati neke svoje uvjete?

- SDP je definirao svoj stav. Ne protivimo se vojnoj obuci. S druge strane, ne znam o čemu govorim jer nemam prijedlog što se točno misli napraviti.

I predsjednik države još čeka zakonske nacrte?

- A ministar kaže da imamo neposrednu ratnu opasnost. To je trenutak u kojemu ovlasti preuzima predsjednik države.

Podupirete li onda uvođenje vojnog roka ili ne?

- Za odluku jesam, ali o modalitetima moramo razgovarati. Pozivam ih da nešto izlože. Varijanta u kojoj ćemo imati situaciju priziva savjesti je aktualna i ne možete je promijeniti. Treba pronaći najbolji model i rješenje. Mi ideju imamo, ali ne možemo govoriti o tome jer u ovom trenutku nismo dobili informaciju što misle napraviti. Imate samo odgađanje datuma kada će sve startati po treći ili četvrti put. S druge strane, postoji model u kojem možete postići obuku na drukčije načine i imati efikasnu vojsku za jednu zemlju pripadnicu NATO-a.

Koji je motiv Vlade da cijeli postupak vodi na ovaj način?

- Mislim da je osnovni problem u lošem odnosu između vrhovnog zapovjednika i situacije u kojoj se ne postiže konsenzus oko toga. Bio sam član Odbora za obranu u prošlom mandatu, upozoravao sam na neke potrebne preventivne aktivnosti koje moramo napraviti. Prošle su već tri godine rata u Ukrajini, a mi se nismo mnogo pomaknuli.

Paralelno s naoružavanjem, Europa želi snažnije suzbijati ilegalne migracije. Ubrzat će se deportacije, najavljuje se gradnja centara izvan teritorija EU u kojima bi se onda ti ilegalni imigranti smještali?

- Pravi problem Europske unije nije pitanje dolaska. Pitanje je vremena dok nekome odlučimo dati međunarodnu zaštitu. To traje godinama, posebno u onim zemljama u kojima su pogodnosti boravka azilanata takve da osim smještaja, učenja jezika, prava na privremeno zaposlenje, azilant ima i socijalnu pomoć. Odnosno, primanja su mu daleko bolja nego u njegovoj zemlji. I to opterećenje je razlog zašto Njemačka sada drastično mijenja i skraćuje tu priču. Pogledajte što se dogodilo u Velikoj Britaniji. Izašli su iz Europske unije, pa su i dalje zemlja u kojoj imaju ogromnih problema s migrantima. Pitanje ilegalnih migracija EU naravno mora riješiti jedinstveno. Svi pokušaji koji su bili od zajedničke granične policije nisu napravljeni. Sve se na kraju svelo na to da se svaka zemlja na kraju zatvori u svoje granice.

Vodi li to sve skupa većim kršenjima ljudskih prava?

- Ne treba se čuditi tome. To je u ovome trenutku ozbiljan biznis. Oni koji se bave kriminalom u ovom trenutku, umjesto neke druge robe, trguju ljudima i na relativno jednostavan način zarađuju ogroman novac. Svi uhodani putevi i krijumčari okrenuli su se tome glavnom biznisu. Riskiraju puno manje nego s nekim drugim stvarima, a to im je bolji biznis nego bilo što drugo. Tu je važan Europol i zajedničko djelovanje. Što vam vrijedi da netko bude zaustavljen na hrvatskoj granici ako će preko druge zemlje ući u Europsku uniju?

Što se čeka sa SDP-ovim zahtjevom Vladi za smjenu glavnog državnog odvjetnika?

- SDP će vrlo brzo objaviti sve detalje vezano za to. Nije pitanje taktiziranja. Osim same najave, taj će postupak biti uskoro okončan.

Ima li Turudić pik na SDP-ovce kako tvrdi Siniša Hajdaš Dončić?

- Neću se opterećivati time. Glavni državni odvjetnik imao je negativnu poziciju, što se nas tiče, daleko prije nego što je došao na tu poziciju. A svojim ponašanjem samo je potvrdio upravo ono što smo o njemu govorili.

Osim protiv SDP-ovaca pokrenuo je i postupke protiv HDZ-ovaca, uostalom i protiv DP-ova Josipa Dabre čime se “zaljuljala” vladajuća većina?

- Nema to veze. Povjerenje se ne dokazuje time koliko je skinuo glava na nekoj drugoj strani. HDZ se izruguje s određenim stvarima. To vam je isto kao ona priča “vojnik o skraćenju, kurva o poštenju”. Kako će HDZ pričati o poštenju nakon što im je 31 ministar maknut? Uostalom, evo posljednjeg slučaja, što radi njegov županijski odvjetnik. Privodi 101-godišnju partizanku na razgovor, koja je bila bolničarka, medicinska sestra, pogrešno tumači riječi i dodatno govori u javnosti o svome stavu, da je s obzirom na to da je bio proganjan od komunističke stranke posebno zainteresiran za taj slučaj.

Je li to bio manevar da se umili desnici?

- Govorimo li o glavnom državnom odvjetniku ili političaru? To je pravo pitanje. Koji se to državni odvjetnik mora umiliti nekome? Mora raditi po zakonu. To je jedino ispravno.

Je li inicijativa o njegovoj smjeni osuđena na propast ili je cilj izvući na čistac neke zastupnike?

- Kennedy je davno rekao da onaj tko se ne usudi pretrpjeti neuspjeh, nikad neće doživjeti uspjeh. Jedan put izgubiš na izborima pa nećeš više nikad igrati utakmicu, to nije varijanta. Pogledajte kada je Hajduk bio zadnji put prvak, a i dalje igra kao što navijači i dalje navijaju za svoj klub. Odustajanje zbog toga što nisi siguran hoće li ti nešto proći potpuno je krivo. U krajnjem slučaju vidjet će se kako će glasati Domovinski pokret, a i neki drugi. Kritiziraju SDP da nismo trebali skinuti imunitet Dabri, da smo trebali izaći iz sabornice. To nam tumači Ćipe Mlinarić. Pa što vi ne izađete iz Vlade? Vi ste ti koji možete smijeniti glavnog državnog odvjetnika. Što čekate? Čuvaju svoju stolicu, a drugima tumače što trebaju raditi.

I predsjednik države rekao vam je da razmislite o skidanju imuniteta Dabri?

- Valjda je ta poruka vrlo jednostavna. Ako mislite da takvu stvar mi trebamo poslušati, to bi značilo da zaista postoje dva vrha SDP-a, a ja znam samo za jedan. Znate da ja nisam bio za izbor Siniše Hajdaš Dončića. Međutim, mi smo demokratska stranka. Siniša Hajdaš Dončić u ovome trenutku radi to da ispunjava obećanja koja je dao u predizbornoj kampanji. Obilazi lokalne organizacije, dao im je da odlučuju, dijelom je proveo i financijsku decentralizaciju. Drugo, kao što sluša građane, sluša svoje suradnike. Ono što smatra da je dobro, uzme, a za sve što ne smatra dobrim, to jasno i kaže. Kooperativan je i uvažava ljude koji su s njim u rukovodstvu. Ja ne mislim da je loše da eventualno neka poruka dođe sa Pantovčaka. Kamo sreće. Predsjednik je odgovoran za cijelu državu, može slati poruke kakve god hoće. Ali sam siguran da šefom stranke nitko ne upravlja na dugme, na daljinski.

Hoće li Plenković imati većinu do kraja mandata ili očekujete štošta?

- Sada su u fokusu lokalni izbori i Plenković pokušava po svaku cijenu održati tu priču. Međutim, on ne može živjeti u ovakvim uvjetima. Siguran sam da će doći do bitnih turbulencija. Uz sve to, smanjen mu je prostor za kupnju žetončića. Očekujem nove političke krize na jesen.

