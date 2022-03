Tomašević o padu letjelice: 'Nije se srušila pored glavnog grada, nego usred njega'

Ministarstvo i Grad Zagreb svakog će se petka sastajati vezano uz obnovu nakon potresa, kazao je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević na konferenciji za medije na kojoj je bio s ministrom graditeljstva Ivanom Paladinom.

- Sada definitivno počinju aktivnosti značajno većeg broja projektiranja i gradnje. Mi ćemo imati tijekom travnja početke gradnje nekoliko objekata, imamo 30 objekata trenutno u projektiranju - kazao je Paladina te dodao kako će se u narednom periodu "dinamika intenzivirati i vidjet će se ono što građani očekuju".

Tomašević je istaknuo kako nitko ne može biti zadovoljan dinamikom obnove, no kako su "optimistični da će krenuti".

- Ja se nadam da se neće dalje produžavati i da će to krenuti u puno većem smislu. U interesu nam je da što prije krene obnova, a posebice obiteljskih kuća gdje su ljudi i dalje u stambenim kontejnerima i posebice višestambenih zgrada - kaže zagrebački gradonačelnik koji s novim ministrom očekuju dobru suradnju.

Pad letjelice u Zagrebu

Ured za upravljanje kriznim situacijama nije ukinut, istaknuo je Tomašević te naveo kako isti kapacitet ljudi radi. Osvrnuo se i na pad letjelice na Jarunu.

VIDEO Prikazani izvučeni dijelovi letjelice

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Sve što se tiče letjelice u nadležnosti je države. Mi smo tu da pomognemo. Međutim, ja očekujem odgovore na to kako je moguće da se ovo uopće dogodilo i što se točno dogodilo s obzirom na to da dolaze kontradiktorne informacije. Ključno je kako je moguće da usred rata u Europi, usred glavnog grada se sruši vojna letjelica velika poput borbenog aviona. Da prođe tri NATO članice i sruši se usred glavnog grada, mene to zanima jer je to ozbiljno ugrozilo građane. Srušila se u gusto naseljenom području, smeta me kada se piše da se srušila pored glavnog grada. Ne, nije se srušila pored glavnog grada, srušila se usred glavnog grada i ako to ne zahtijeva ozbiljne odgovore od NATO članica i NATO-a, onda ne znam što zahtijeva - naveo je.