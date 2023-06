Ništa još od pravog ljeta! Upaljen žuti meteoalarm za veći dio Hrvatske

Kolnici su mjestimice mokri i skliski, a zbog vjetra na autocesti A7 Rijeka istok (Draga)-Šmrika zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama i motocikle, izvijestio je u srijedu Hrvatski auto-klub (HAK). Promet je zbog vjetra zabranjen za autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama i motocikle i na državnoj cesti između mjesta i čvora Križišće (DC99 ), lokalnoj cesti Kraljevica-čvor Križišće (LC58107) i dionicama Jadranske magistrale (DC8) Bakar-Novi Vinodolski i Karlobag-Sveta Marija Magdalena.

Između Novog Vinodolskog i Senja dodatno je zabrana za dostavna vozila i vozila s natkrivenim teretnim prostorom. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi te na gradskim prometnicama. Na većini graničnih prijelaza nema dojava o dužim čekanjima. U pomorskom prometu stanje je redovno.

VIDEO Snažno nevrijeme poharalo Sloveniju: Po okolici Bleda padali komadi leda

Što se tiče vremenske prognoze, Državni hidrometeorološki zavod najavio je kako će tijekom utorka biti pretežito oblačno s mjestimičnom kišom. U poslijepodnevnim satima se očekuje razvedravanje, no ponegdje još može pasti pokoji pljusak. Na Jadranu promjenljivo oblačno, prognozira DHMZ, u Dalmaciji uz lokalne pljuskove s grmljavinom, ujutro i na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura, prijepodne podno Velebita jaka s olujnim udarima, a na jugu jugozapadnjak i jugo. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 20 do 24, a na Jadranu od 25 do 29 °C.

Za razliku od početka tjedna, sunčano vrijeme trebalo bi ponovno nastupiti u četvrtak, kada će diljem Hrvatske biti pretežito sunčano, a mjestimice i vedro. Vjetar uglavnom slab, a na Jadranu ujutro bura, zatim umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Minimalna temperatura zraka od 10 do 14, a na moru od 18 do 22 °C. Maksimalna uglavnom između 24 i 27, a na Jadranu 28 i 30 °C.

Ipak, Jadran će i dalje ova dva dana biti pod žutim Meteoalarmom zbog jake bure s najjačim udarima do 75 km/h. Tijekom utorka narančasti Meteoalarm upaljen je za Velebitski kanal, i to zbog upozorenja na buru do 95 km/h. Temperature mora i dalje su relativno visoke, s najvišom izmjerenom na Malom jezeru na Mljetu gdje su zabilježena 27.8 Celzijeva stupnja. Unatoč buri, temperature mora kreću se između 22 i 24 Celzijeva stupnja. More se ipak rashadilo kod Crikvenice, gdje su izmjerena 21.4 Celzijeva stupnja.