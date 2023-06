Uskoro nova promjena vremena: Grmljavinsko nevrijeme, bura i upaljen meteoalarm

U većini Hrvatske tijekom prijepodneva doći će do postupnog porasta naoblake, a kiše i grmljavina ponegdje će biti već sredinom dana, osobito poslijepodne i navečer, objavio je Državni hidrometeorološki zavod vremensku prognozu uz napomenu da mjestimice može biti izraženijih pljuskova. U Dalmaciji će biti pretežno sunčano.

Zapuhat će slab do umjeren sjeverac i sjeveroistočnjak, ponegdje moguće s jakim udarima. Na Jadranu će puhati slab do umjeren jugozapadnjak i zapadnjak, a na sjevernom dijelu navečer će okrenuti na buru i jačati. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom će se kretati od 25 do 29, a na Jadranu i do 33 Celzijeva stupnja.

Tako će hladna fronta ovog utorka sredinom dana biti nad Alpama te će navečer nevrijeme zahvatiti i naše krajeve, kada će glavnina kiše stići u Slavoniju i Baranju. Pritom su mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom. No, oblaci će se polako nakupljati već tijekom prijepodneva, a popodne je moguć samo poneki pljusak. Zapuhat će i umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, prolazno s jakim udarima.

Tako je za unutrašnjost ovog utorka izdano žuto upozorenje zbog grmljavinskog nevremena, dok je na području Velebitskog kanala na snazi narančasti Meteoalarm zbog jake bure koja bi mogla puhati do 95 km/h. Što se tiče srijede, situacija je suprotna - unutrašnjst neće imati upozorenja, dok će cijeli Jadran biti pod žutim Meteoalarmom zbog bure do 75 km/h.

No, temperature mora zasad su nešto više. Pritom je najviša temperatura na Mljetu, postaji Malo jezero gdje je izmjereno 27.5 Celzijevih stupnjeva, a u ostatku Hrvatske temperature se kreću između 23 i 25 Celzijevih stupnjeva. Najniža je pak u Crikvenici, gdje je izmjereno 22.3 Celzijeva stupnja.Meteorologinja Tomislava Hosjak za HRT je prognozirala kako će u srijedu i dalje biti nestabilno te još svježije zbog hladnog prodora sa sjevera. Posljednji dani lipnja donose sunčanije vrijeme i porast dnevne temperature, a prvi dani srpnja vjerojatno opet kišu i grmljavinu, moguće čak i na Jadranu, gdje će već u petak zapuhati jugo. No veći dio radnog dijela tjedna proteći će uz sunčano vrijeme te sjeverozapadni vjetar i buru. Zapuhat će u srijedu, pod Velebitom s olujnim udarima, a zajedno s pljuskovima praćenim grmljavinom donijet će osvježenje. No još u utorak prevladavat će sunčano i vruće.

