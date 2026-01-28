FOTO Podstanarka objavila horor fotografije iz stana u Splitu: Stanodavka joj digla cijenu i okrivila nju za sve

Podstanarka iz Splita našla se u nezavidnoj situaciji koja je, nažalost, postala prepoznatljiva mnogima na užarenom tržištu nekretnina. U objavi na Redditu podijelila je fotografije crne plijesni koja se širi stropom i zidovima njezinog unajmljenog stana, tražeći savjet što dalje učiniti. Problem je, kako navodi, najizraženiji na sjevernoj strani stana, dok je ostatak prostora u redu. Iako poduzima sve mjere opreza, poput redovitog prozračivanja, a rublje suši na drugoj lokaciji, vlaga neprestano stvara nove probleme.

Situaciju dodatno pogoršava činjenica da se stan, grijan isključivo klima uređajem, ohladi u svega pet minuta nakon gašenja grijanja. Kada se požalila stanodavki, umjesto pomoći dobila je optužbu da je sama kriva za nastanak plijesni. Kao da to nije dovoljno, stanodavka joj je nedavno podigla najamninu s 400 na 480 eura, a odbija pozvati stručnu pomoć. "Stan u Splitu je nemoguće naći, što dalje?", zavapila je u svojoj objavi.

Njezina priča izazvala je burnu raspravu i gotovo stotinu komentara, a korisnici Reddita brzo su detektirali stvarni uzrok problema. Na pitanje što se nalazi iznad stana, podstanarka je odgovorila: "Ništa, ravni krov", što je za mnoge bio jasan znak. "To je to", glasio je najpopularniji odgovor, nakon čega su uslijedila detaljna objašnjenja. Većina se složila da je problem u lošoj toplinskoj izolaciji krova, što stvara takozvani "hladni most". Zbog toga se vlaga iz zraka kondenzira na hladnim zidovima, stvarajući idealne uvjete za razvoj plijesni.

Ova situacija savršeno ilustrira ono što stručnjaci nazivaju "paradoksom stanodavca" na tržištima s visokom potražnjom poput Splita. Zbog nedostatka dostupnih stanova, vlasnici često nemaju poticaj ulagati u održavanje jer znaju da će lako pronaći nove podstanare, bez obzira na uvjete. Mnoge starije zgrade u Splitu, građene bez suvremenih standarda izolacije, posebno su podložne ovakvim problemima, a troškovi energetske obnove su visoki.

Komentatori su podstanarku upozorili da plijesan nije samo estetski problem, već i ozbiljna prijetnja zdravlju. Dugotrajno udisanje spora plijesni može uzrokovati respiratorne probleme, alergije i kronični umor. "Informiraj se malo što sve lijepoga donosi udisanje vlage i gljivica, neće ti biti dobro. Traži drugi stan, makar i malo skuplji i spasi si zdravlje", savjetovao je jedan korisnik. Drugi su dijelili svoja iskustva, navodeći da su ih bivši stanodavci čak pokušali tužiti za štetu nastalu zbog problema koje su sami trebali riješiti.

Prema hrvatskom Zakonu o najmu stanova, najmodavac je dužan održavati stan u stanju pogodnom za stanovanje. Ako su nedostaci poput plijesni uzrokovani strukturalnim problemima, kao što je loša izolacija, trošak sanacije pada na teret najmodavca. Ipak, u praksi se podstanari, često bez ugovora i u strahu od izbacivanja, ne usuđuju ulaziti u pravne bitke.

Dok su neki nudili privremena rješenja poput korištenja sredstava na bazi klora (varikina) ili odvlaživača zraka, opći konsenzus je bio jasan: to je samo prikrivanje simptoma. "Zaboravi špricanja i krečenja. To je samo sakrivanje simptoma, a ne rješenje problema. Tvoj stan je pokvaren, a ti moraš tu živjeti i plaćati najamninu", oštro je poručio jedan od komentatora. Krajnji savjet većine bio je, unatoč teškoj situaciji na tržištu, što prije pronaći drugi smještaj i pobjeći iz nezdravih uvjeta.