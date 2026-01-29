Svaka zagrebačka četvrt ima minimalno tri tisuće praznih stanova. Evo u kojima ih ima najviše

U Zagrebu je, prema podacima Hrvatske elektroprivrede (HEP) za 2024. godinu, evidentirano 47.409 nenastanjenih stanova, odnosno stanova s godišnjom potrošnjom električne energije manjom od 500 kWh, piše portal Geozofija. Prema istom kriteriju, 2020. godine u glavnom je gradu bilo 81.795 praznih stanova, što se u velikoj mjeri podudara s podacima Državnog zavoda za statistiku iz Popisa stanovništva 2021. godine, prema kojem je zabilježeno 84.617 praznih stanova, odnosno prazan je bio svaki peti stan.

U razdoblju od četiri godine tako je zabilježeno smanjenje broja praznih stanova za oko 42 posto. Kako piše u analizi Geozofije, dio tog pada može se povezati s naglim rastom cijena kvadrata i najamnina, koji je brojne vlasnike potaknuo da dotad prazne stanove uključe na tržište, bilo kroz prodaju, bilo kroz dugoročni ili kratkoročni najam.

Analiza udjela praznih stanova za stalno stanovanje po gradskim četvrtima, temeljena na podacima DZS-a iz 2021., pokazuje da je u Donjem gradu, Gornjem gradu – Medveščaku te na području Peščenice – Žitnjaka svaki četvrti stan bio prazan. Visoki udjeli u središnjim dijelovima grada povezuju se s posljedicama potresa iz 2020. godine, velikim brojem naslijeđenih, ali nenastanjenih stanova, kao i dugotrajnim procesom preseljenja stanovništva prema rubnim dijelovima Zagreba. Niže udjele praznih stanova imale su, pak, rubne gradske četvrti, poput Brezovice, Podsuseda i Sesveta, gdje se udio kretao između 16 i 19 posto, dok se u većem dijelu grada zadržavao između 20 i 25 posto.

Zbrojeno, u gradskim četvrtima Donji grad i Gornji grad – Medveščak zabilježeno je 9.960 praznih stanova, dok ih je na području Trešnjevke – sjever i Trešnjevke – jug bilo 14.855. Gotovo sve gradske četvrti imale su više od 3000 nenastanjenih stanova, a u znatnom broju njih taj je broj prelazio 5000. Najmanji broj praznih stanova evidentiran je u četvrtima Brezovica, Podsljeme i Donja Dubrava, a portal Geozofija objavio je i interaktivnu kartu s detaljnim podacima po gradskim četvrtima.

Također, napravljena je i usporedba podataka iz Popisa 2011. i 2021. godine koja pokazuje da se broj praznih stanova u Zagrebu povećao za 15 posto u 2021.. Rast je zabilježen u većini gradskih četvrti, dok su smanjenje imale tek rijetke, među kojima su Maksimir, Donja Dubrava i Sesvete. Posebno se ističu četvrti u kojima je rast premašio 30 posto, poput Gornje Dubrave, Brezovice, Novog Zagreba – istok i Peščenice – Žitnjaka.