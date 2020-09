Tko ne izbriše poruku mržnje na internetu, prijeti mu kazna od 10 milijuna eura

Austrijska ministrica za Europu i Ustav Karoline Edstadler, mnistrica pravosuđa Alma Zadić i ministrica za žene Susanne Raab, potpomognute šeficom Kluba zastupnika Zelenih u austrijskom parlamentu Sigrid Maurer predstavile su u četvrtak na konferenciji za novinare u Beču prijedlog novog, dugo koalicijski pregovaranog Zakona o sprečavanju i sankcioniranju „Mržnje i širenja netrpeljivosti na društvenim mrežama“ te sve češćoj pojavi „Upskirtinga“ odnosno skrivenog fotografiranja žena ispod suknje ili u području dekoltea i širenja takovih slika i filmova na internetu.

Paket novih zakonskih mjera za sprečavanje širenja mržnje na internetu je „paket za brzo reagiranje“, pojasnile su govornice, poručivši da žele „pokazati, gdje prestaje svaka šala“. Istaknule su da će poruke (postings) mržnje ubuduće biti lakše sankcionirati, a žrtve pogođene takovim porukama moći će se prvih tri godine, besplatno i na niskom pragu zahtjevnosti suprostaviti i obraniti od počinitelja, što do sada u Austriji nije baš bio slučaj. Taj govor mržnje već su osjetile i sve četiri govornice , na vlastitoj koži, pa kako su naglasile, znaju o čemu govore.

Prije svega, kako je rekla ministrica pravosuđa Zadić ubrzava se postupak i novi civilni proces predviđa davanje naloga za izvršenje, odnosno brisanje takove poruke, u samo nekoliko dana.

„Ne dogodili se da je poruka izbrisana, odmah se pokreće postupak za izvršenje, koji na kraju može završiti kaznom do koljena“, rekla je Zadić. Dodala je kako žrtve nemaju nikakvih financijskih troškova u slijedećih tri godine, do analize učinkovitosti novih zakonskih odredbi.

„Mi želimo žrtvama dati mogućnost da idu na sud i brane se, a počinitelji budu kažnjeni“, pojasnila je. Druga novina je da će biti postrožene i odredbe vezane uz Cybermobbing u krivičnom pravu. Po novom je dovoljno samo jednom da te netko javno uvrijedi ili pošalje poruku mržnje i netrpeljivosti, što do sada nije bio slučaj. To vrijedi ne samo za takove neuljuđene poruke na internetu nego i za poruke ili vijesti poslane preko Whats Appa ili SMS-a, upozorila je ministrica Zadić. Napomenula je kako se to odnosi ne samo na pojedince nego i na skupine ljudi, ako su izloženi uvredama zbog vjerske pripadnosti ili nacionalnosti. Novina je također da se žrtvom mržnje smatra i netko koji je vezano uz svoj posao koji obavlja na društvenim mrežama izložen mržnji ili uvredama kao primjerice policajci, djelatnici NGOs organizacija itd

. Sve navedene osobe ili skupine ljudi mogu prijaviti govor mržnje na internetu i zatražiti ubuduće brisanje inkriminiranog sadržaja. Za to, kako je rekla Zadić, treba samo ispuniti obrazac objavljen na web, stranici Ministarstva pravosuđa i proslijediti ga na sud.

Kako je pojasnila ministrica za Ustav Edtstadler, prema novom Zakonu o komunikaciji na platformama, koji je dio danas predstavljenog zakonskog Paketa, platforma koja je objavila poruku, vijest, video, sliku ili audio zapis koje sadrže govor mržnje i netrpeljivosti mora poruku (Posting) ili sliku odmah izbrisati.

Time se je Austrija, uz Njemačku i Francusku svrstala u jednu od tri zemalja u EU koje zakonski reguliraju odgovornost velikih internetskih platformi. Edstadler je pojasnila da su platforme dužne u roku 24 sata izbrisati poruku mržnje, a u kompliciranim slučajevima u roku sedam dana.

Osim toga platforme kao Facebook, Google itd. moraju imenovati odgovornu osobu koja je nadležna za brisanje nedozvoljenog sadržaja i o tome napraviti izvješće. „Tko ne izbriše sadržaj, prijeti mu kazna i do 10 milijuna eura“, upozorila je austrijska ministrica za Europu i Ustav.

„To je visoka, ali nužna kazna, kako bi se shvatila ozbiljnost situacije“, dodala je ustvrdivši: „Ako se netko pridržava austrijskih zakona, nema se čega bojati“.

Kako je spomenula riječ je o velikim platformama koje u Austriji imaju najmanje 100.000 Usera (korisnika) i više od 500.000 eura godišnjeg prihoda. Izuzeci su neprofitne platforme kao enciklopedije kao što je Wikipedija, trgovinske platforme za usporedbu cijena proizvoda kao što je Willhaben, portali s aukcijama, te novinski forumi. Ministrica za žene Raab je predstavila novu zakonsku, krivično kažnjivu odredbu o tzv. „Upskirtingu“, odnosno skriveno fotografiranje mobitelom ili aparatom žena ispod suknje ili njihovog poprsja, za što je predviđena kazna do jedne godine zatvora. „To se događa u školskom dvorištu, u sredstvima javnog prijevoza ili u kabini za presvlačenje“, pojasnila je, dodavši kako je taj „trend proširen uglavnom među mladima“. Šefica Kluba zastupnika Zelenih u parlamentu Maurer, koja je već i sama bila žrtva govora mržnje na internetu je rekla kako je novi zakonski Paket „mala točka na kraju duge borbe“ protiv onih koji internetom siju mržnju i netrpeljivost, uživajući u uvijek novim žrtvama.