Pupovac: Odgovornost odraslih je da zaustave širenje mržnje proizvedene ratom

Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac ustvrdio je kako su odrasli odgovorni da zaustave širenje mržnje proizvedene ratom koju su politike, na neki način, nastavljale širiti i velika je stvar što su hrvatski državni vrh i predstavnici srpske zajednice, odlučili promijeniti taj trend.

Gostujući u utorak navečer u Temi dana HRT-a Pupovac se osvrnuo na današnju komemoraciju u Grubrima ocijenivši kako je "velika stvara što su Vlada Andreja Plenkvića i predsjednik Republike Zoran Milanović, zajedno s nama iz srpske zaednice, odučili promijeniti trend i zaustaviti širenje mržnje proizvedene ratom".

Na konstataciju urednice da Hrvatska još čeka satisfakciju i priznanje svih žrtava i stradanja u ratu, Pupovac je to i potvrdio. Istaknuo je kako "činimo sve da ta komunikacija počne na što je moguće više fronta i da se i u Srbiji, kao i u drugim dijelovima bivše Jugoslavije, ovako započet proces prihvati kao nešto što će biti zajednički posao uz sve razlike koje će biti zadržane i koje će ostati, uz istovremeno građenje poštovanja i respekta prema žrtvama, te stvaranja neke kulture mira i normalnih odnosa".

Snažne poruke s jedinstvenim stavom

Predsjednik SDSS ocijenio je kako je velik značaj današnje komemoracije u Gruborima jer su poslane vrlo snažne poruke bez obzira na razlike u tonovima ili pojedinim sadržajima, ali s jedinstvenim stavom - osuda zločina, sućut prema stradalima, poštovanje prema žrtvama, sućut prema onima koji ih se sjećaju i okretanje prema budućnosti.

Također, poruke se odnose i na ostavljanje rata i ratnih strahota u najboljim komemorativnim praksama koje su moguće što smo, rekao je, vidjeli danas, a vidjet ćemo i ubuduće sve više u zajedničkim gestama i nastupima tako da nitko ne bude isključen, zaboravljen i da rat više ne dijeli ljude onoliko koliko ih je dijelio do prije nekoliko nedjelja u našoj zemlji.

Na konstataciju urednice kako službena Hrvatska radi iskorake, ali nedostaju oni službene Srbije, te na pitanje je li došlo vrijeme da srbijansko službeno izaslanstvo oda počast žrtvama u Vukovaru, Pupovac je podsjetio da su se dogodile dvije stvari koje pokazuju da službeni Beograd čini prve korake ili prve geste.

Prvo - predstavnike hrvatskih institucija u Republici Srbiji primio je predsjednik Aleksandar Vučić i s njima razgovarao o vitalnim temama za hrvatsku zajednicu, uključujući njihovu integraciju i participaciju u izvršnim tijelima vlasti. S druge pak strane danas je u Gruborima bio Veran Matić, posebni izaslanik srbijanskga predsjednika Aleksandra Vučića. Veran Matić bavi nestalim osobama u odnosima između Hrvatske i Srbije, a to su poruke - idemo se baviti pitanjem manjina gdje ta pitanja nisu riješena i idemo se baviti nestalima kao jednom od najbolnijih tema u odnosima između dviju zemalja.

Pupovac je spomenuo kako je Veran Matić rekao da vjeruje kako će predsjednik Republike Srbije također učiniti gestu kojom će pokazati pijetet i poštovanje prema hrvatskim žrtvama rekavši kako dijeli to vjerovanje i da to nije nerealno očekivati da će se to i dogoditi u nekom narednom vremenu.

SDSS dvije godine radi na pitanjima nestalih

Na pitanje hoće li se SDSS i on osobno zauzeti da se pitanje nestalih brže rješava, Pupovac je odgovorio kako se SDSS već dvije godine bavi tim pitanjima, zahvaljujući kontaktima s ministrom Tomom Medvedom, sada i potpredsjednikom Vlade, te zahvaljujući svemu što je prethodilo onome što se dogodilo od 5. kolovoza do danas i što će se događati u narednim mjesecima.

"SDSS-u je izrazito stalo da se utvrdi sudbina nestalih, kako Hrvata tako i Srba, i jako nam je važno da obitelji što prije saznaju što je s njihovim najbližima", rekao je Pupovac.

Na pitanje rastu li djeca danas s predrasudama i opterećuju li se time tko je Srbin ili Hrvat, Pupovac je odgovorio kako se time, nažalost, puno više opterećuju mladi od starijih rekavši kako je to njegovo osobno iskustvo i u Hrvatskoj i u Srbiji.

Vrijeme je za velike reformske procese

"Mladi ljudi ne znaju što je bio zajednički život, znaju samo ratna iskustva i ratne priče, poruke i ratne podjele", rekao je Pupovac. Ustvrdio je kako je sada konačno vrijeme da se ta priča počne mijenjati i da mladi ljudi s jedne strane znaju kako se s poštovanjem odnositi prema vlastitom stradanju, stradanju svojih sunarodnjaka, a s druge strane, kako se odnositi prema stradanjima svojih sugrađana.

"To je ogroman zahtijev za svako društvo, pa onda i za hrvatsko, a sutra i za društvo u Bosni i Hercegovini i Srbiji, pa tako ono što radimo i očekujemo da se napravi s mladima na stadionima, koncertima, u školama, to su golemi reformski koraci koji će uslijediti u nekom narednom skorom razdoblju u kojemu je velika odgvornost odraslih", zaključio je predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac.