INCIDENT NA PANTOVČAKU

Htio upasti kod Milanovića i prijetio je bombom: Policija objavila što su mu našli u stanu

Zagreb: Sastanak stru?njaka za Ustav s predsjednicom RH zatvoren za javnost
Goran Stanzl/PIXSELL
Autori: Vecernji.hr , Maša Ilotić Šuvalić
06.09.2025.
u 13:27

Po dovršenom kriminalističkom istraživanju osumnjičeni je, u zakonskom roku uz kaznenu prijavu, predan pritvorskom nadzorniku.

Nakon incidenta koji se dogodio ispred Ureda predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića kada je bivši pripadnik vojske, sada u mirovini, pokušao ući na Pantovčak oglasila se policija. Podsjetimo, kada su ga djelatnici osiguranja zaustavili, počeo je nesuvislo govoriti, među ostalim rekavši da u automobilu kojim se dovezao do Pantovčaka i parkirao u blizini ima bombu, zbog čega su djelatnici osiguranja pozvali policiju. Navodno je od predsjednik htio tražiti da ga imenuje veleposlanikom u Sloveniji. 

Iz zagrebačke policije priopćili su da su proveli kriminalističko istraživanje nad 67-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela lažna uzbuna te nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari. Tijekom kriminalističkog istraživanja u stanu kojim se koristi osumnjičeni 67-godišnjak na području Medveščaka na temelju naloga suda obavljena je pretraga kojom prilikom je pronađena i privremeno oduzeta automatska puška s  pripadajućim spremnikom, 4 spremnika za automatsku pušku te više komada streljiva. Po dovršenom kriminalističkom istraživanju osumnjičeni je, u zakonskom roku uz kaznenu prijavu, predan pritvorskom nadzorniku.
Ključne riječi
Zoran Milanović Pantovčak

Komentara 10

Pogledaj Sve
VL
.
13:36 06.09.2025.

S obzirom da nisu navedeni ni inicijali, dotični sigurno nema nikakve veze sa desnicom ili HDZ-om !!!

Avatar Scuderia
Scuderia
13:31 06.09.2025.

Sad će bit veleposlanik predsjednika u zatvoru.

Avatar Le-Freak
Le-Freak
14:04 06.09.2025.

Osjecao se prikladnim kandidatim za mjesto veleposlanika. Tko ce ku zamjeriti, kada ZM bira samo takve intelektualce po svojoj mjeri.

