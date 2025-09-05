Muškarac koji je htio ući na Pantovčak bivši je vojni djelatnik? Poznato što je htio

Muškarac koji se danas pojavio ispred Ureda predsjednika Republike Hrvatske bivši je pripadnik vojske, sada u mirovini, neslužbeno doznaje N1. Naime, poznato je i što je htio tražiti od predsjednika. Navodno je tražio da ga imenuje veleposlanikom u Sloveniji.

Kada su ga djelatnici osiguranja zaustavili, počeo je nesuvislo govoriti, među ostalim rekavši da u automobilu kojim se dovezao do Pantovčaka i parkirao u blizini ima bombu, zbog čega su djelatnici osiguranja pozvali policiju.

"Na mjesto događaja odmah su upućeni policijski službenici, uključujući pripadnike Regionalne protueksplozijske jedinice Zagreb, a provedenim protueksplozijskim pregledom utvrđeno je da nema eksplozivnih sredstava", izvijestili su iz Policijske uprave zagrebačke.