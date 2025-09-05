Muškarac koji je htio ući na Pantovčak bivši je vojni djelatnik? Poznato što je htio

Muškarac koji se danas pojavio ispred Ureda predsjednika Republike Hrvatske bivši je pripadnik vojske, sada u mirovini, neslužbeno doznaje N1. Naime, poznato je i što je htio tražiti od predsjednika. Navodno je tražio da ga imenuje veleposlanikom u Sloveniji.
Kada su ga djelatnici osiguranja zaustavili, počeo je nesuvislo govoriti, među ostalim rekavši da u automobilu kojim se dovezao do Pantovčaka i parkirao u blizini ima bombu, zbog čega su djelatnici osiguranja pozvali policiju.
"Na mjesto događaja odmah su upućeni policijski službenici, uključujući pripadnike Regionalne protueksplozijske jedinice Zagreb, a provedenim protueksplozijskim pregledom utvrđeno je da nema eksplozivnih sredstava", izvijestili su iz Policijske uprave zagrebačke.
Ćovjek je izveo umjetnički performans. Umjetnost kao takvu netreba kritizirati. Nekome se možda svidjela ova umjetnost a nekome možda ne.U svakom slučaju umjetnik je postigao cilj kroz svoju slobodu u umjetnosti.