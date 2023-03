Tko je uhićeni župan Damir Dekanić? Njegov stranački uspon počeo je 2020. godine

Danas uhićeni župan Vukovarsko – srijemske županije Damir Dekanić sve do prošlih lokalnih izbora bio je malo poznat član HDZ-a. Dekanić je rođen 11. rujna 1970. godine u Rokovcima gdje živi s suprugom i troje djece. Inače je diplomirani inženjer šumarstva. Od 1990. godine član je HDZ-a. Za Dekanića se zna da živi u Rokovcima, nedaleko od Vinkovaca sa suprugom i troje djece. Sve do prošlih lokalnih izbora Dekanić je obnašao dužnost načelnika Općine Andrijaševci. On je na mjesto predsjednika općinskog HDZ-a došao 2010. godine te postao i načelnik Općine.