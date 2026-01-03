Naši Portali
FOTO/VIDEO Trump potvrdio 'napad velikih razmjera'. 'Maduro i supruga su zarobljeni i prebačeni van države'
FOTO Ovako izgleda nebo iznad Venezuele nakon što su eksplozije pogodile glavni grad
Noćna akcija SAD-a: Evo kako su specijalci uhvatili Madura i odveli na tajnu lokaciju
ZAROBLJEN JE NA TAJNOJ LOKACIJI

Tko je Nicolas Maduro: Od vozača autobusa do autoritarnog predsjednika Venezuele

Nicolas Maduro is sworn in for his third term as Venezuela's President, in Caracas
Foto: Maxwell Briceno/REUTERS
1/8
VL
Autor
Večernji.hr
03.01.2026.
u 11:12

Američki predsjednik Donald Trump, podjestimo, potvrdio je da su Sjedinjene Države izvele "veliki napad" na Venezuelu, nakon čega su predsjednik Nicolás Maduro i njegova supruga Cilia Flores uhićeni i prebačeni izvan zemlje.

Maduro je predsjednik Venezuele od 2013. godine, kada je preuzeo dužnost nakon smrti Huga Chaveza, populističkog predsjednika s lijevog centra i Madurina mentora. Svoju je karijeru započeo kao vozač autobusa, potom je postao sindikalni vođa, a kasnije je služio kao ministar vanjskih poslova i potpredsjednik pod Chavezom.

Maduro nikada nije dosegao popularnost Chaveza, koji je bio karizmatičan i imao prirodnu povezanost s običnim ljudima.
Ekonomija Venezuele kolabirala je za Madurova mandata nakon godina Chavezevog gospodarskog neuspjeha, uključujući kontrolu cijena i socijalne potpore koje su iscrpile državne prihode ovisne o nafti. Pad cijena nafte u 2010-ima učinio je uvoz hrane i lijekova nedostupnim, piše Sky News.

Tiskanje novca dovelo je do hiperinflacije, čineći valutu bezvrijednom. Korupcija i međunarodne sankcije dodatno su pojačale pritisak. Maduro je odgovorio represijom na nezadovoljstvo. Brutalno je gušio ponovljene masovne prosvjede i optuživan je za manipulaciju izborima 2018. i 2024. Više od četvrtine stanovništva, oko 8 milijuna ljudi, napustilo je zemlju.

A zašto je Maduro bio u sukobu sa SAD-om? Chavezova i Madurova ideologija lijeve "Bolivarske revolucije" odbacuje američki kapitalizam i hegemoniju te SAD proglašava imperijalističkom silom. SAD kritizira Madurovu političku represiju i ne priznaje njegov legitimitet nakon optužbi za izborne manipulacije 2018. i 2024., dok je kandidata oporbe priznao kao legitimnog izabranog predsjednika.

Američka vlast dugo je optuživala Venezuelu za suradnju s domaćim kriminalnim skupinama u borbi protiv droge. Donald Trump je otišao i korak dalje. Krivio je Madura za migracije Venezuelanaca u SAD, optuživao ga da je prisvojio američku naftu nakon što je Venezuela nacionalizirala industriju 1976. i tvrdio da je Maduro sam vođa kartela. Maduro to negira.

Eksplozije odjekuju Venezuelom. Trump naredio napad? Čuju se sirene, zrakoplovi nadlijeću, ljudi su u panici
Ključne riječi
napad na Venezuelu Caracas SAD Donald Trump Venezuela Nicolas Maduro

Komentara 8

Pogledaj Sve
Avatar Samodesno
Samodesno
11:56 03.01.2026.

Znam jednu državu u kojoj su dvojica od dezertera koji su se skrivali u Europi za vrijeme Domovinskog rata postali predsjednik države i premijer.

Avatar ALupen
ALupen
11:27 03.01.2026.

Još jedan od "revolucionara" južne amerike. Nevjerojatno da ni jedna država nije procvala nakon vladavine takvih vođa (Chavez, Castro, Che, Evo Morales...).

Avatar Navijač
Navijač
12:20 03.01.2026.

Još jedan opsjenar koji je iskoristio sirotinju i nesreću svoga naroda kojeg je iskoristio za osobne uske interese. Tipično ljevičarski.

