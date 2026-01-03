Tko je Nicolas Maduro: Od vozača autobusa do autoritarnog predsjednika Venezuele

Maduro je predsjednik Venezuele od 2013. godine, kada je preuzeo dužnost nakon smrti Huga Chaveza, populističkog predsjednika s lijevog centra i Madurina mentora. Svoju je karijeru započeo kao vozač autobusa, potom je postao sindikalni vođa, a kasnije je služio kao ministar vanjskih poslova i potpredsjednik pod Chavezom.

Maduro nikada nije dosegao popularnost Chaveza, koji je bio karizmatičan i imao prirodnu povezanost s običnim ljudima.

Ekonomija Venezuele kolabirala je za Madurova mandata nakon godina Chavezevog gospodarskog neuspjeha, uključujući kontrolu cijena i socijalne potpore koje su iscrpile državne prihode ovisne o nafti. Pad cijena nafte u 2010-ima učinio je uvoz hrane i lijekova nedostupnim, piše Sky News.

Tiskanje novca dovelo je do hiperinflacije, čineći valutu bezvrijednom. Korupcija i međunarodne sankcije dodatno su pojačale pritisak. Maduro je odgovorio represijom na nezadovoljstvo. Brutalno je gušio ponovljene masovne prosvjede i optuživan je za manipulaciju izborima 2018. i 2024. Više od četvrtine stanovništva, oko 8 milijuna ljudi, napustilo je zemlju.

A zašto je Maduro bio u sukobu sa SAD-om? Chavezova i Madurova ideologija lijeve "Bolivarske revolucije" odbacuje američki kapitalizam i hegemoniju te SAD proglašava imperijalističkom silom. SAD kritizira Madurovu političku represiju i ne priznaje njegov legitimitet nakon optužbi za izborne manipulacije 2018. i 2024., dok je kandidata oporbe priznao kao legitimnog izabranog predsjednika.

Američka vlast dugo je optuživala Venezuelu za suradnju s domaćim kriminalnim skupinama u borbi protiv droge. Donald Trump je otišao i korak dalje. Krivio je Madura za migracije Venezuelanaca u SAD, optuživao ga da je prisvojio američku naftu nakon što je Venezuela nacionalizirala industriju 1976. i tvrdio da je Maduro sam vođa kartela. Maduro to negira.

Američki predsjednik Donald Trump, podjestimo, potvrdio je da su Sjedinjene Države izvele "veliki napad" na Venezuelu, nakon čega su predsjednik Nicolás Maduro i njegova supruga Cilia Flores uhićeni i prebačeni izvan zemlje.