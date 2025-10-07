Tko je Iris Stalzer? Gradonačelnica za manje od mjesec dana trebala preuzeti dužnost pronađena izbodena

Novozabranu gradonačelnicu njemačkog grada Herdecke, 57-godišnju Iris Stalzer, u njezinu je stanu pronašao sin, teško ranjenu i jedva živu. Kako smo i ranije izvijestili, dječak od 15 godina odmah je pozvao policiju i rekao kako je njegovu majku na ulici napalo nekoliko muškaraca.

Stalzer, članica Socijaldemokratske partije (SPD), pronađena je s više ubodnih rana te je u životno ugroženom stanju prevezena helikopterom u bolnicu, gdje se liječnici bore za njezin život. Prema izvorima iz sigurnosnih službi, policija je na mjestu događaja nastavila s prikupljanjem dokaza, dok se motiv napada još uvijek ne zna.

FOTO Izbodena njemačka gradonačelnica, bori se za život

Prema informacijama koje prenosi javni servis WDR, a piše DW, iz kuće je nešto kasnije izveden maloljetnik u lisicama. Policija, međutim, zasad ne iznosi nikakve službene informacije o mogućim osumnjičenima. Njemački Der Spiegel piše kako je ranije ove godine u kućanstvu Stalzer zabilježen slučaj obiteljskog nasilja, no nije poznato ima li to ikakve veze s ovim napadom.

Tko je Iris Stalzer?

Iris Stalzer je 57-godišnja pravnica specijalizirana za radno pravo, majka dvoje tinejdžera i dugogodišnja političarka koja je gotovo cijeli život provela u Herdeckeu, gradiću od oko 23 tisuće stanovnika smještenom između Dortmunda i Hagena u njemačkoj saveznoj pokrajini Sjeverna Rajna-Vestfalija. U drugom krugu izbora, održanom 28. rujna, Stalzer je pobijedila kandidata Kršćansko-demokratske unije (CDU) Fabiana Conrada Haasa, osvojivši 52,2 posto glasova. Time je nakon dugo vremena prekinula dominaciju CDU-a u gradskoj upravi. Dužnost gradonačelnice trebala je preuzeti 1. studenoga.

Napad na Stalzer izazvao je val ogorčenja i zabrinutosti u Njemačkoj. Savezni kancelar Friedrich Merz (CDU) izrazio je "duboku potresenost" zbog, kako je napisao, "gnjusnog čina" te dodao: "Strahujemo za život izabrane gradonačelnice Iris Stalzer i nadamo se njezinu potpunom oporavku. Moje su misli s njezinom obitelji i najbližima." Predsjednik zastupničkog kluba SPD-a u Berlinu Matthias Miersch kazao je kako se nada da će njihova kolegica "preživjeti ovaj strašan čin", ali da o pozadini napada zasad ne može govoriti.