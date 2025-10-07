FOTO Izbodena njemačka gradonačelnica, bori se za život

Iris Stalzer, novoizabrana gradonačelnica Herdecka u Njemačkoj, pronađena je teško ozlijeđena u svom stanu, priopćile su vlasti u utorak. Sigurnosni izvori rekli su novinarima da je političarka Socijaldemokratske stranke (SPD) zadobila nekoliko ubodnih rana. Navodno je političarka SPD-a napadnuta ispred svoje rezidencije oko podneva i uspjela se dovući unutra prije nego što se srušila, piše DW.

Prema Bildu, Stalzer je teško ozlijeđenu u svom stanu pronašao njezin sin. Navodno mu je rekla da ju je na ulici napalo nekoliko muškaraca, izvijestile su novine. Javni servis WDR prvi je izvijestio o incidentu. Hitne službe pronašle su Stalzer živu, ali u životno ugrožavajućem stanju.

Stalzer je nedavno izabrana za gradonačelnicu. Na drugom krugu izbora 28. rujna pobijedila je s 52,2% glasova protiv kandidata Kršćanskodemokratske unije (CDU) Fabiana Conrada Haasa. CDU je dugo vremena držao gradonačelničku funkciju u Herdeckeu.

Stalzer, 57-godišnja majka dvoje tinejdžera, odvjetnica je za radno pravo koja je dugi niz godina aktivna u lokalnoj politici grada od oko 23.000 stanovnika. Istražitelji nastavljaju osiguravati dokaze na mjestu događaja, dok Stalzer prima intenzivnu medicinsku skrb.

Izbodena njemačka gradonačelnica Iris Stalzer

Savezni kancelar Friedrich Merz (CDU) izrazio je duboki šok zbog napada nožem na Stalzer. "Dobili smo vijest o gnusnom činu iz Herdecka. Strahujemo za život novoizabrane gradonačelnice, Iris Stalzer, i nadamo se njezinom potpunom oporavku", napisao je Merz na platformi X. "Moje misli su s njezinom obitelji i voljenima."

Vođa parlamentarne grupe SPD-a u Berlinu, Matthias Miersch, rekao je da se nada da će socijaldemokratkinja "preživjeti ovaj strašan čin". Nije mogao komentirati pozadinu događaja, rekavši da je SPD duboko zabrinut.