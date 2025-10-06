Naši Portali
OPTUŽIO RUSIJU

Njemački kancelar Merz: 'Putin vodi hibridni rat protiv Njemačke'

VL
Autor
Branka Radman;Ružica Aščić/hina
06.10.2025.
u 23:07

Osvrnuvši se na sve češće incidente s dronovima u Njemačkoj i diljem Europe, Merz je rekao: "Poznajemo prijetnju", rekavši da Putin želi zastrašiti i usaditi strah.

Njemački kancelar Friedrich Merz optužio je ruskog predsjednika Vladimira Putina da vodi "hibridni rat" u Njemačkoj. "Vodi informacijski rat protiv nas. Vodi vojni rat protiv Ukrajine, a taj rat usmjeren je i protiv nas", rekao je Merz njemačkoj televiziji ntv u ponedjeljak. Merz tvrdi da ruski predsjednik želi preokrenuti europski politički poredak naglavačke. "I zato podupiremo Ukrajinu", objasnio je Merz, dodavši da je u interesu Njemačke da brani svoj politički poredak i otvorena, liberalna društva u Europi.

Upitan o tome vodi li Putin rat protiv Njemačke, Merz je rekao: "Vodi hibridni rat protiv nas." Osvrnuvši se na sve češće incidente s dronovima u Njemačkoj i diljem Europe, Merz je rekao: "Poznajemo prijetnju", rekavši da Putin želi zastrašiti i usaditi strah. "Nećemo biti zastrašeni i također ćemo se braniti učinkovito protiv ove prijetnje", rekao je Merz.

Na pitanje je li razmatrao da nazove Putina, Merz je rekao da to "naravno razmatra". Dodao je: "Mogu samo vidjeti da svaki pokušaj da se razgovara s njim trenutačno završava još žešćim napadima na Ukrajinu." Njemački kancelar rekao je da je imao žestoku raspravu o tome s mađarskim premijerom Viktorom Orbanom na EU sastanku u Kopenhagenu prošli tjedan. "Optužio nas je da ne želimo pregovarati." Merz mu je odgovorio tako što je podsjetio da je Orban sam bio u Kijevu prošlog srpnja kao predsjednik EU Vijeća, a potom u Moskvi. "A Putinov odgovor bilo je bombardiranje dječje bolnice u Kijevu", kazao je. 

Ključne riječi
Rusija Friedrich Merz Njemačka

Avatar Navijač
Navijač
23:16 06.10.2025.

Merz je taj koji vodi hibridni rat protiv Njemačke a prije njega Merkel , a ne Putin. 👎

DA
dancuo
23:27 06.10.2025.

BlackRock seronja je sam po sebi dokaz da Njemačka ne postoji: pregršt američkih baza, milijuni Arapa, Turaka i Afrikanaca, propala privreda… jedite govna

BL
Bloomberg
23:18 06.10.2025.

A njemačka oprema Ukrajinu oružjem kojim uzvrača Rusima? Kako se to zove? To je rat? To nije hibridni rat?Zašto su se uopće svi ovi iz EU mješali među Rusiju i Ukrajinu. Treba ih pustiit nek se tuku koliko mogu i žele kad su preponosni da bi se dogovrili međusobno. Nego t u svima nama rade nemire i poskupljuju život. Nek se lijepo svi skupa ....

