MORALI SU ODMAH PLATITI DIO

Njemačka carina zaustavila hrvatski autobus zbog 113.000 eura poreznog duga

Berlin: Uz njemačke i hrvatski policajci čuvaju red
Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
05.10.2025.
u 21:43

Autobus je u tom trenutku prevozio 43 putnika na kružnoj ruti od Francuske preko Konstance do Strasbourga

U ponedjeljak, 29. rujna 2025., njemačka carina provela je kontrolu hrvatskog turističkog autobusa u području Konstanza te utvrdila kako tvrtka duguje ukupno 113.400 eura za prijevozne pristojbe. Riječ je o dugovanjima iz 2022. godine, uključujući i zatezne kamate zbog kašnjenja u plaćanju, piše Fenix. "Porez na pojedinačni prijevoz primjenjuje se, primjerice, kada autobusi registrirani u inozemstvu prevoze turiste unutar Njemačke", izjavila je Sonja Müller, glasnogovornica Glavne carinske uprave u Singenu. "Radi se o oporezivanju prometa gdje se za svaku prevezenu osobu i svaki prijeđeni kilometar na teritoriju Savezne Republike Njemačke naplaćuju pristojbe. Ako se one ne plate, izdaje se nacionalni nalog za prisilnu naplatu protiv dotične tvrtke", objasnila je.

Autobus je u tom trenutku prevozio 43 putnika na kružnoj ruti od Francuske preko Konstance do Strasbourga. Tijekom provjere, prijevoznička tvrtka odmah je podmirila dio duga od 50.000 eura hitnom uplatom, nakon čega je putovanje moglo biti nastavljeno prema planiranom rasporedu. Granična prisilna naplata primjenjuje se isključivo na potraživanja iz javnog prava i u pravilu se odnosi na strane fizičke ili pravne osobe. No, u posebnim slučajevima s dokazanim vezama s inozemstvom, može obuhvatiti i dužnike sa sjedištem u Njemačkoj. Za takve postupke nadležan je Središnji ured za granične naplate (ZVStG) pri Glavnoj carinskoj upravi u Potsdamu.

FOTO Kao da je zima: Na Platku se odvija prava snježna bajka, prizori oduševljavaju
Berlin: Uz njemačke i hrvatski policajci čuvaju red
