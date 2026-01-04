Tko je Delcy Rodríguez: Madurina desna ruka privremeno vodi Venezuelu

Ustavno vijeće Vrhovnog suda Venezuele u subotu je naložilo da potpredsjednica Delcy Rodríguez preuzme ulogu vršiteljice dužnosti predsjednice zemlje u odsutnosti Nicolása Madura, koji je uhićen rano u subotu ujutro u operaciji američkih snaga. U sudskoj presudi stoji da će Rodríguez preuzeti "dužnost predsjednika Bolivarske Republike Venezuele, kako bi se jamčio administrativni kontinuitet i sveobuhvatna obrana nacije".

U presudi se dodaje da će sud raspravljati o tom pitanju kako bi "odredio primjenjivi pravni okvir za jamčenje kontinuiteta države, upravljanja vladom i obrane suvereniteta uslijed prisilne odsutnosti predsjednika Republike".

Stojeći ispred venezuelske zastave, Rodríguez je izjavila da jučerašnja operacija predstavlja očito kršenje međunarodnog prava i suvereniteta Venezuele. Dodala je kako Venezuelanci moraju odbaciti taj čin, a vlade diljem Latinske Amerike osuditi američku intervenciju. – Pozivamo narode velike domovine da ostanu ujedinjeni, jer ono što je učinjeno Venezueli može se učiniti bilo kome. Ta brutalna uporaba sile radi slamanja volje naroda može se provesti protiv svake zemlje – poručila je vijeću u obraćanju koje je prenijela državna televizija VTV, piše CNN.

Rodríguez (56) je rođena u Caracasu, a diplomirala je pravo na Centralnom sveučilištu Venezuele. Više od dva desetljeća jedna je od ključnih figura čavizma, političkog pokreta koji je osnovao predsjednik Hugo Chávez, a koji nakon njegove smrti 2013. predvodi Maduro.

Zajedno s bratom Jorgeom Rodríguezom, aktualnim predsjednikom Nacionalne skupštine, obnašala je niz važnih dužnosti još od Chávezova razdoblja. Bila je ministrica komunikacija i informiranja od 2013. do 2014., a potom ministrica vanjskih poslova od 2014. do 2017. Na toj je funkciji branila Madurovu vladu od međunarodnih kritika, uključujući optužbe za demokratsko nazadovanje i kršenja ljudskih prava. Kao ministrica vanjskih poslova predstavljala je Venezuelu na međunarodnim forumima poput Ujedinjenih naroda, gdje je optuživala druge države da pokušavaju potkopati njezinu zemlju.

Godine 2017. postala je predsjednica Ustavotvorne nacionalne skupštine, tijela koje je proširilo ovlasti vlade nakon što je oporba pobijedila na parlamentarnim izborima 2015. godine. Maduro ju je 2018. imenovao potpredsjednicom u svom drugom mandatu, a na toj je dužnosti ostala i tijekom njegova trećeg predsjedničkog mandata, započetog 10. siječnja 2025., nakon spornih izbora održanih 28. srpnja 2024. Do Madurina zarobljavanja bila je glavna ekonomska dužnosnica zemlje i ministrica nafte.

Ustavni pravnik i politički analitičar José Manuel Romano rekao je za CNN da funkcije koje je Rodríguez obnašala pokazuju da je riječ o "izuzetno istaknutoj" osobi unutar venezuelske vlasti te nekome tko uživa predsjednikovo "potpuno povjerenje".

– Izvršna potpredsjednica Republike vrlo je učinkovit operativac, žena snažnih liderskih sposobnosti u upravljanju timovima – rekao je Romano dodajući kako je izrazito usmjerena na rezultate i ima značajan utjecaj na cijeli državni aparat, uključujući i Ministarstvo obrane. – To je iznimno važno u ovim okolnostima – kazao je.