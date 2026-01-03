Američka intervencija nije usmjerena na borbu protiv kriminala: Fokus je na ovim stvarima

Eksplozije koje su u u subotu u dva sata u noći po lokalnom vremenu potresle Caracas i veći dio Venezuele označile su najdramatičniju eskalaciju u odnosima Sjedinjenih Država i Latinske Amerike u modernoj povijesti. Donald Trump je ubrzo nakon događaja na platformi Truth Social objavio da su američke snage izvele veliki napad na Venezuelu te da su predsjednik Nicolás Maduro i njegova supruga uhićeni i odvedeni iz zemlje.



Američki predsjednik je jutro poslije otkrio kako je uživo pratio otmicu Madura te da ga dovode u New York. Najavio je i što njegova administracija razmatra kao sljedeći korak u upravljanju Venezuelom. – O toj odluci upravo sada razmišljamo. Ne možemo riskirati da netko drugi preuzme vlast i jednostavno nastavi ono što je on ostavio iza sebe. Zato sada donosimo tu odluku. Bit ćemo u to snažno uključeni i želimo donijeti slobodu narodu – rekao je Trump i dodao da je prije tjedan dana razgovarao s Madurom.