Objavljeno vijesti danas: 162
TRUMP NAJAVIO I SLJEDEĆI KORAK

Američka intervencija nije usmjerena na borbu protiv kriminala: Fokus je na ovim stvarima

Autor
Hassan Haidar Diab
03.01.2026.
u 21:40

Američka intervencija nije usmjerena na borbu protiv kriminala – fokus je na bogatstvu zemlje i strateškoj kontroli energetskih resursa

Eksplozije koje su u u subotu u dva sata u noći po lokalnom vremenu potresle Caracas i veći dio Venezuele označile su najdramatičniju eskalaciju u odnosima Sjedinjenih Država i Latinske Amerike u modernoj povijesti. Donald Trump je ubrzo nakon događaja na platformi Truth Social objavio da su američke snage izvele veliki napad na Venezuelu te da su predsjednik Nicolás Maduro i njegova supruga uhićeni i odvedeni iz zemlje.

Američki predsjednik je jutro poslije otkrio kako je uživo pratio otmicu Madura te da ga dovode u New York. Najavio je i što njegova administracija razmatra kao sljedeći korak u upravljanju Venezuelom. – O toj odluci upravo sada razmišljamo. Ne možemo riskirati da netko drugi preuzme vlast i jednostavno nastavi ono što je on ostavio iza sebe. Zato sada donosimo tu odluku. Bit ćemo u to snažno uključeni i želimo donijeti slobodu narodu – rekao je Trump i dodao da je prije tjedan dana razgovarao s Madurom.

Ključne riječi
Maduro napad Venezuela otmica Trump

Komentara 34

Pogledaj Sve
Avatar Ćuprija - moja partija
Ćuprija - moja partija
21:49 03.01.2026.

Sprema li se neki možemovski antifa prosvjed protiv ove brutalne imperijalističke agresije? Fale mi Maja Sever, Kata Peović i ostala ekipica.

Avatar 💋 Barbie
💋 Barbie
23:09 03.01.2026.

To je američko dvorište kao što je U-krajina rusko dvorište...zato je najbolje biti mutav 🤐

RA
Rafael945
23:27 03.01.2026.

Di ste ovog našli. Mislim na Hasana. Pa to je stručnjak i trifrtalj. Tko se može ovako hitro prebaciti s Gaze na Venezuelu

