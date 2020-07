Tko će na čelo stranke? Pet kandidata za novog šefa SDP-a

Dan nakon izbornog debakla u SDP-u je prošao očekivano. Predsjednik stranke Davor Bernardić korektno je dao ostavku, odnosno povukao se s pozicije šefa, a SDP će do novih unutarstranačkih izbora kao v.d predsjednika preuzeti Zlatko Komadina.

Izbori u rujnu

– U SDP-u postoji visoka razina odgovornosti i preuzimanja odgovornosti za izborni rezultat. Stoga je SDP donio odluku da ćemo izbore za novo vodstvo SDP-a raspisati u najkraćem mogućem roku. A ja se za predsjednika neću više kandidirati – poručio je iz središnjice SDP-a Davor Bernardić. Nitko drugi iz vodstva svoju ostavku ponudio nije pa tako ni oni koji su bili izborni koordinatori. A to mnogi tumače time da ljudi iz vodstva SDP-a, koji su Davora Bernardića svojedobno i doveli na čelo stranke i koji su ga na čelu stranke i održavali, planiraju i dalje utjecati na procese unutar SDP-a i možda na čelo stranke pokušati progurati nekog “svog” kandidata.

Iduće subote, 18. srpnja, na Iblerovu trgu sastat će se i Glavni odbor kako bi donio odluku o raspisivanju novih unutarstranačkih izbora, a što se, kažu naši izvori, mora dogoditi u najkraćem mogućem roku, da procesi započnu krajem kolovoza, a da se do kraja rujna dovrše. To znači da bi SDP već kroz dva mjeseca trebao dobiti potpuno novo vodstvo koje će imati vrlo težak zadatak, pokušati ponovno izgraditi stranku nakon izbornog debakla i to u situaciji kada im je u Sabor stigla žestoka konkurencija puna elana i poleta s lijevog boka u vidu platforme Možemo! koja svoju popularnost kani “naplatiti” i na lokalnim izborima za godinu dana.

Jednom riječju, tko god preuzeo SDP, neće mu biti nimalo lako.

VIDEO Biljana Borzan o prvim rezultatima izbora

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

– Ako se hitno ne zbroje redovi i ako se ne dovede jedna nova snažna ekipa na čelo stanke koja zna komunicirati politike i ako se doslovce gumicom ne izbriše većina aktualnog vodstva i apsolutno svi izborni koordinatori, onda nam nema naprijed. To su ljudi koji u novom vodstvu, nakon izbora, više nemaju što tražiti. Bernardić je poslao svoju poruku, jedino što je mogao, korektno se ponio. Šteta što uz njega u tom trenutku nisu stali i njegovi barem najbliži suradnici i kazali isto, da se neće više gurati u vrh SDP-a – kaže jedan istaknuti član stranke.

Kaže i da ga loš rezultat nije iznenadio.

– Ja četiri godine to znam i sada se to potvrdilo. Mnogi su u stranci živjeli u polusvijesti da može biti bolje i da će biti. Nikada za to nije bilo šansi – kaže naš izvori iz SDP-a. I naš drugi izvor iz vodstva SDP-a kaže kako ne može samo Bernardić biti kriv za rezultat.

– Sukrivci smo svi, a pogotovo oni koji su ga branili kada su tražili da on ostane na čelu stranke. A znamo tko su ti – kaže naš izvor iz vodstva SDP-a. Optimist nije jer u SDP-u podjele jesu duboke i samo su pometene pod tepih zadnjih godinu dana. A zapravo im je svima prirodno stanje da funkcioniraju u klasičnim rovovima.

Zato bi se i postupak izbora novog vodstva mogao pretvoriti u novi rat, ne bude li, kaže, razuma u SDP-u. Ono što je sigurno jest to da razgovori o tome tko bi mogao zamijeniti Davora Bernardića na čelnoj poziciji već traju, a idućih će se dana definitivno i intenzivirati.

Ekipa oko Siniše Hajdaša Dončića i Peđe Grbina, dvojice suspendiranih članova vodstva SDP-a koji su na izborima osvojili i najviše glasova i preferencijalno ušli u Sabor, već se slaže. Ideja je ponuditi jednog kandidata iza kojeg će svi zajedno stati, a osim Hajdaša Dončića i Grbina koji se spominju kao potencijalni kandidati, mnogi bi još radije iz te “ekipe” u toj ulozi vidjeli europarlamentarku Biljanu Borzan. Međutim, naši izvori kažu da je šansa za to vrlo mala, možda i nikakva.

– Svi oni moraju što prije sjesti i razgovarati, i Hajdaš Dončić i Grbin i Borzan, a svima interes mora biti potpuna reorganizacija stranke u svakom smislu. Ne konsolidiramo se, a iduće su godine lokalni izbori, nas neće nigdje biti – kaže naš izvor iz SDP-a.

Dodaje kako je jasno da će se Hajdaš Dončić i Grbin morati međusobno dogovoriti koji bi od njih bio bolji kandidat za šefa, a on osobno će, kaže, potom učiniti sve da što više kandidata stane iza tog jednog na kojeg padne odluka. Osim Hajdaša Dončića i Grbina, kao kandidati za lidera spominju se još neka imena i kombinacije.

– Ako odluka padne na Grbina ili Hajdaša Dončića, ja ću stati uz njih, međutim mislim da ne bi bilo loše razmisliti i o nekim novim licima, ponuditi nešto potpuno neočekivano, doslovce mačka u vreći, ali u kojeg se isplati ulagati. Zoran Milanović bio je slična priča, isto nije imao iskustva pa je postao predsjednik – kaže naš izvor iz vodstva SDP-a i dodaje kako upravo takvog kandidata u stranci i imaju, i to Mišu Krstičevića.

Okupiti sve “zdravo”

Da je mladi gradonačelnik Ploča Krstičević doista jedan od potencijalnih kandidata, tvrdi nam još jedan istaknuti SDP-ovac koji dodaje da će u cijeloj priči biti najvažnije da se oko tog nekog na koga padne odabir okupi apsolutno sve “zdravo” u SDP-u, odnosno svi SDP-ovi gradonačelnici, načelnici...

Veliko pitanje u ovom trenutku je i koga će “druga strana” izvući kao svog kandidata. Teško je povjerovati da neće imati svog igrača ili da će podržati, primjerice, Hajdaša Dončića ili Grbina.

Kao jedan od potencijalnih kandidata tu se spominje i Mišel Jakšić, gradonačelnik Koprivnice, koji je, unatoč ranijim kritikama na račun Bernardića, na ovim izborima dobio ulazno mjesto u Sabor u drugoj izbornoj jedinici u kojoj je glavni izborni koordinator bio Rajko Ostojić.

Mnogi se pitaju i kakve su ambicije bivšeg gradonačelnika Koprivnice i bivšeg šefa uprave Podravke Zvonka Mršića, koji se u izbornoj kampanji poprilično aktivirao kako bi pomogao SDP-u, a za kojeg također neki u stranci smatraju da bi bio dobar lider.