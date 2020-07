Obersnel: Potop SDP-a, kompletno predsjedništvo mora snositi posljedice

Gradonačelnik Rijeke i član SDP-a Veljko Obersnel izjavio je u ponedjeljak da je izborni rezultat potop te stranke koja je u krizi koju treba riješiti 'restartom', a ustvrdio je i da je poruka birača jasna - kompletno predsjedništvo mora snositi posljedice.

"Teško je ovo što se desilo Restartu nazvati uspjehom, to je potop SDP-a i koalicijskih partnera, neki su naivno mislili da se predsjednički i parlamentarni izbori mogu izjednačavati, i na tome gajili optimizam. SDP je u krizi, treba mu "restart", a to je s ovim vodstvom nemoguće. Na to sam upozoravao dvije godine, bio sam u pravu", rekao je Obersnel za N1.

Ostavku sada već bivšeg predsjednika SDP-a Davora Bernardića pozdravlja kao moralni čin, ali naglašava kako problem nije samo u Bernardiću, već i u ljudima koji su stvarali ovakav izborni program.

"Osobno mislim da je poruka birača jasna, kompletno predsjedništvo mora snositi posljedice", ustvrdio je Obersnel.

SDP je odnio pobjedu u VIII. izbornoj jedinici gdje je na listi Obersnel koji je osvojio 4.877 preferencijalnih glasova.

"Zahvaljujem svima koji su glasali za mene kao preferencijalnog kandidata, očito nije bilo dovoljno. Očito je da me birači osme izborne jedinice ne vide u Saboru. U Rijeci sam dobio preko 20 posto preferencijalnih glasova, no u ostatku izborne jedinice nisam dobio dovoljno. Mislio sam da mogu doprinijeti u Saboru, već sam najavio da je to moj zadnji gradonačelnički mandat", zaključio je Obersnel.

