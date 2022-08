Titanov dioksid ili E171 se zabranjuje: Evo gdje ga najviše ima i što čini tijelu

Sve osvješteniji i educiraniji potrošači, koji paze i na sitna slova na deklaracijama, novi trendovi u prehrani te sve više nezavisnih istraživanja koja dosadašnje spoznaje o hrani uzimaju s rezervom, poglavito famozne E-brojeve, iza kojih se kriju i ne tako bezazlene prehrambene boje, emulgatori i stabilizatori, antioksidansi i regulatori kiselosti, umjetne arome i sredstva protiv zgrušavanja..., razlog su što brojne svjetske kompanije posljednjih godina preispituju i mijenjaju recepture čak i svojih najpoznatijih brendova. U suprotnom, riskiraju i tužbe građana, kao što se to ovih dana događa u SAD-u.

Problematični Skittles

Jenile Thames, stanovnica San Leandra, okružnom je sudu za sjeverni okrug Kalifornije podnijela tužbu protiv kompanije Mars Inc. tražeći status kolektivne tužbe. Tvrdi kako su svi koji konzumiraju Skittles u zdravstvenom riziku, s obzirom na to da se u te bombone, koji se zbog svojih boja ponose sloganom "okusi dugu", među ostalim stavlja i prehrambeno bojilo na bazi titanovog dioksida (poznatijeg kao E171) iako je "neprikladno za ljudsku prehranu".

Europski regulatori, primjerice, tvrde kako nakupljanje čestica titanovog dioksida u tijelu konzumenata može uzrokovati genotoksičnost, oštećenje DNK, a potencijalno i rak, dok u Velikoj Britaniji nisu došli do takvog zaključka te ga i dalje dopuštaju. A isto je tako i u SAD-u.

Kolektivnom tužbom J. Thames tvrdi se kako je Mars znao da su Skittlesi od povećanog rizika za zdravlje, s obzirom na to da se kompanija još 2016. dobrovoljno obvezala kako će u idućih pet godina postupno ukloniti umjetna bojila iz svojih proizvoda, među kojima i titanov dioksid. "Tuženik je dao obećanje potrošačima", tvrdi se u tužbi. No više od šest godina poslije nastavlja prodavati proizvode s titanovim dioksidom a da o tome nije obavijestio potrošače, kao ni o potencijalnim opasnostima, što je jednako prijevari potrošača, napominju.

Činjenica je, međutim, da američka Uprava za hranu i lijekove (FDA) dopušta upotrebu E171 u većini namirnica, no ograničava ga na najviše 1% težine hrane. Iz Marsa tako smatraju da ne čine ništa loše. "Iako ne komentiramo sudske sporove koji su u tijeku, naša upotreba titanovog dioksida u skladu je s propisima FDA", rekla je glasnogovornica Marsa za The Washington Post.

"Tuženi se oslanja na popis sastojaka koji je naveden minijaturnim tiskom na poleđini proizvoda, čije je čitanje dodatno otežano nedostatkom kontrasta u boji između fonta i pakiranja", tvrdi se pak u tužbi te napominje da su drugi brendovi slatkiša, uključujući Sour Patch Kids, Swedish Fish i Nerds, također živih boja poput Skittlesa – no u njima ipak nema titanovog dioksida.

Kako je u Hrvatskoj? Na deklaracijama Skittlesa koje smo našli u nekim hrvatskim trgovinama sitno su pobrojena bojila E170, E100, E132, E133, E160a, E162 i E163, ali ne i E171.

Danijela Stražanac, prehrambeni tehnolog iz Centra za sigurnost hrane Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu (HAPIH), kaže kako je tehnološka funkcija titanovog dioksida (E171), kao i svih bojila za hranu, učiniti hranu vizualno privlačnijom, dati boju hrani koja bi inače bila bezbojna ili vratiti hrani izvorni izgled. Ima ga i u kozmetici, bojama i lijekovima.

Prema mišljenju Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) iz 2019., glavne kategorije hrane koje pridonose izloženosti ovom bojilu su fini pekarski proizvodi, juhe i umaci (za dojenčad, malu djecu i adolescente), salate i slani namazi za sendviče. Isto tako i prerađeni orašasti plodovi, kaže. No, kako uredbe EU predviđaju da svi prehrambeni aditivi koji su već bili odobreni u Uniji prije 20. siječnja 2009. podliježu novoj procjeni rizika, koju provodi EFSA, lani je odlučeno kako se za E171 zatvaraju vrata EU tržišta. Proizvodi koji ga sadrže na tržište se mogu stavljati najdulje do 7. kolovoza ove godine, pa je tako i u Hrvatskoj.

Na Državnom inspektoratu

– Nakon prva dva mišljenja EFSA-e, iz 2016. i 2019., u okviru kojih je izražena potreba za prikupljanjem dodatnih podataka vezano za ocjenu mogućega genotoksičnog učinka i štetnosti za zdravlje, posljednje EFSA-ino znanstveno mišljenje iz 2021.vezano za evaluaciju titanovog dioksida (E171) donosi zaključak kako se ne može isključiti zabrinutost zbog njegove genotoksičnosti te se više ne može smatrati sigurnim niti se može upotrebljavati kao prehrambeni aditiv na području EU – tvrdi Stražanac.

No, s obzirom na to da EFSA u to nije 100% sigurna, odnosno nije utvrdila "neposrednu" zabrinutost za zdravlje povezanu s titanovim dioksidom (E171), omogućene su prijelazne mjere do 7. kolovoza. Kako bi se subjektima koji posluju s hranom dala prilika za reformulaciju proizvoda, EK je, naime, dopustio da se hrana koja sadrži E171 i proizvedena je u skladu s pravilima što su vrijedila prije 7. veljače 2022., do toga datuma smije prodavati na tržištu ako joj je rok uporabe označen s "upotrijebiti do...", dok se ona koja nosi oznaku "najbolje upotrijebiti do..." može prodavati i nakon toga datuma (juhe, umaci i slično), pod uvjetom da je na tržište stavljena do 7. kolovoza, što će kontrolirati Državni inspektorat.

