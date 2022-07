"Kod nas na gablec dolaze obični radnici, ali i direktori i odvjetnici, nema razlike među gostima"

Za restoran koji spaja dobro društvo i kvalitetnu hranu i ne prekida tradiciju koja postoji od davne 1966. zna gotovo svaki Zagrepčanin jer su generacije gostiju iz Zagreba i šire dolazile Pri veselom Zagorcu okrijepiti se i podružiti, a i dobro se najesti. Taj je restoran prije četiri godine promijenio vlasnika te dobio novo ime Vesela kruška. Iako je ime restorana promijenjeno, kvaliteta i tradicija ostaju.

Boris Benković, voditelj restorana Vesela kruška, koji se nalazi na Remetinečkoj cesti na Kajzerici, objasnio nam je odakle ime Vesela kruška.

"Restoran se prvotno zvao po bivšem vlasniku Pri veselom Zagorcu. Kako je kruška tu već bila posađena i 2018. godine je rodila, a vlasnik se u međuvremenu promijenio, tako se promijenilo i ime restorana te smo ga nazvali Vesela kruška. Kruška je simbol veselja i sreće", govori Boris Benković ističući kako se promjenom vlasnika u restoranu nije promijenilo gotovo ništa.

Poznati po gablecima

"U ponudi imamo svježa i domaća tradicionalno pripremljena jela. Svaki dan pripremamo variva, roštilj, morske specijalitete i mnogo raznovrsnih jela za svačiji ukus. Ujedno organiziramo svečanosti za tvrtke, manje konferencije, rođendane, krizme, krstitke i ostalo. Osim što je restoran poznat po zimskoj hrani, prepoznatljiv je i po gablecima. Zbog takvog načina rada i ne radimo u dvije smjene ni do kasno navečer, već samo u vrijeme gableca. Cijeli tjedan pripremamo tople gablece koji se izmjenjuju svakodnevno i uvijek ima nekoliko vrsta jelovnika", kazao je Boris Benković nabrojivši nam što sve nudi restoran Vesela kruška.

Foto: Željko Hladika/Pixsell "Ponedjeljkom se na primjer na meniju može naći svinjski paprikaš s tjesteninom, grah i kobasica, vratina na žaru i pekarski krumpir, pileći paprikaš s tjesteninom, ćevapi u lepinji, jetrica na žaru i restani krumpir, pileći pariški i rizi bizi. U utorak je potpuno drukčiji jelovnik: varivo od piletine s noklicama i graškom, jetrica na saft i palenta, ćevapi u kajmaku, teleći bečki i rizi bizi, vratina na žaru i pekarski krumpir, pileći zagrebački i pečeni krumpir na ploške. Srijedom se većinom pripremaju baranjski gulaš, punjena paprika i pire krumpir, puretina i kroketi u umaku, zatim, otkošteni batak i zabatak uz pečeni krumpir na ploške, kao i pljeskavica sa sirom uz pekarski krumpir, jetrica na žaru uz restani krumpir te piletina i junetina u woku. Četvrtak je poznat po varivu od kelja i faširancima, tu je i svinjsko pečenje s krumpirom, pileća rolica s krumpirom na ploške, jetrica na žaru i restani krumpir, vratina na žaru uz razne priloge i piletina u woku", istaknuo je Boris Benković napominjući da je petak rezerviran za riblji meni.

Foto: Željko Hladika/Pixsell

"Petkom u našem restoranu možete pojesti brudet od hobotnice s palentom, rižoto od kozica, lignje na žaru s blitvom, pržene lignje i pomfrit s tartarom, tunu na žaru s blitvom, srdele, pohani oslić i krumpir-salatu. Iako do sada nismo radili subotom, od jeseni počinjemo s tim. Već smo predvidjeli i složili meni i za subotu pa ćemo tim danom gostima ponuditi grah i kobasice, svinjski paprikaš i rižu, jetrica na žaru i restani krumpir, vratinu na žaru uz pekarski krumpir te pileći bečki i krumpir na ploške te na kraju ćevape u kajmaku", naglasio je Boris Benković ističući svoj specijalitet.

"Naša Vesela kruška, osim što se temelji na jelima sa žlicom, super varivima, gulašima te mesnim i ribljim jelima, posebno je poznata po 'metarskoj' plati za četiri – pet osoba kojom su naši gosti oduševljeni. Plata je bogata mesom s roštilja, zatim ima pohane piletine i raznog povrća sa žara, a sve je prekriveno lepinjama. To je dovoljno za 4 do 5 muškaraca koji mogu dobro pojesti. Ako su pak u pitanju žene, to može jesti komotno osam žena. Naš restoran posebno je poznat po zimskoj hrani, od bunceka s restanim krumpirom, dinstanog zelja i svježeg hrena, a zatim je tu i pečenica. Tu su i samoborski kotlet u umaku s prilogom, dalmatinska pašticada...

Svaki dan nudimo i svoj posebni specijalitet – grah s domaćom kobasicom koju uzimamo stalno od istog mesara i ima u sebi malo te ljutine koja je čini posebnom", kazao je Boris Benković dodajući kako uz svako dobro jelo ide i posebno vino. "Tu bih istaknuo vino Jarec-Kure iz Zeline, to je mješavina kraljevine, pinota sivog s jednom vrstom graševine iz tog podneblja. Vino je vrhunsko, toči se otkako se otvorio restoran i nikada nitko nije imao zamjerki. Možeš ga popiti koliko hoćeš, a sljedećeg dana nema ni glavobolja ni mučnina. Zatim je tu i crno vino Prtenjača iz Splita koje je također vrhunsko. Što se tiče vina, zaista mogu reći da imamo sjajnu ponudu vrhunskih vina, a imamo naravno i aperitive koje uzimamo od OPG-ovaca. Tu su na prvom mjestu rakije od kajsije te šljive. To su vrhunski domaći proizvodi od kojih nema boljih i naši gosti rado u njima uživaju. Od deserta imamo odlične štrudle od jabuka, zatim palačinke, čokoladne torte ili ledeni vjetar", govori Boris Benković, a tada smo ga upitali za goste s obzirom na to da smo za vrijeme razgovora s njim vidjeli dolazak različitih vrsta gostiju, od običnih radnika koji u manduri dolaze na gablec do direktora koji pak dolaze u odijelima i skupocjenim automobilima. Foto: Željko Hladika/Pixsell

"Kako ste i sami primijetili, k nama zaista dolaze raznovrsni gosti. Od običnog radnika do poznatih odvjetnika, slikara, sportaša, političara.. zaista nema pravila. Gost koji dolazi k nama ne dolazi zbog cijena, koje istina jesu pristupačne, već dolaze zbog ukusne i fine hrane koju nudimo. Naime nudimo isključivo domaću tradicionalnu hranu. Mnogi naši sugrađani teže i požele pojesti nešto tradicionalno, autohtono i domaće. Zato nam dolaze gosti iz svih slojeva društva. Vidite i sami, tu sada sjede ljudi u manduri, a do njih sjede dva poznata odvjetnika. Ali uvijek želim naglasiti da su nama svi gosti jednako važni i nema tu nikakve razlike", istaknuo je Boris Benković, kojeg smo upitali, s obzirom na to da je danas nažalost rak-rana naći konobara ili kuhara, ima li on problema s pronalaskom osoblja koje zadovoljava njegove kriterije.

Foto: Željko Hladika/Pixsell

Širenje na talijansku kuhinju

"Hvala Bogu, takav problem za sada nemamo. Imamo svoje osoblje koje je jako zadovoljno jer ljudima je najvažnije da ih poštujete i da plaće budu redovite, a kod nas je to pravilo. I ja sam konobario 20 godina i znam što taj posao znači i koliko mi je bilo važno da me ljudi poštuju, a plaća bude redovita. Zato činim sve da članovi mog osoblja budu sretni i zadovoljni", govori Boris Benković otkrivši nam planove za jesen.

"Na jesen planiramo proširiti svoje menije pizzom i talijanskom hranom. Što se tiče pizza, imat ćemo i dostave jer do sada nismo imali dostavu. Ne možeš dostavljati domaću hranu, ona se jede svježa i topla. S obzirom na to da sada radimo u jednoj smjeni, kad počnemo s pizzama, uvest ćemo dvije smjene koje će raditi do ponoći upravo zbog dostava. Želim još istaknuti da svaki petak imamo živu glazbu od 11 sati do 16 sati. Dovodimo tamburaše, harmoniku, violinu...! Želimo da naši gosti uživaju u hrani uz laganu glazbu, da ne bude napasna i glasna. I zaista se to pokazalo uspješnim. Mnogi gosti koji nam dolaze u petak osim zbog hrane ostanu i poslušati dobru glazbu tako da nerijetko i produljimo radno vrijeme što se zna protegnuti i do kasno u noć." •

