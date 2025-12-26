Hoće li balon umjetne inteligencije puknuti? Ako se to dogodi, posljedice bi mogle biti dramatične, upozoravaju stručnjaci

Američko tržište dionica i dalje je pod čarolijom umjetne inteligencije (AI), no upozorenja o mogućem financijskom balonu sve su glasnija. Iako su tvrtke poput Nvidije, Oraclea i Coreweavea doživjele pad vrijednosti od vrhunca sredinom 2025., AI i dalje dominira ulaganjima. Od vodećih tvrtki na indeksu S&P 500, 75% prinosa dolazi od 41 dionice povezane s AI-jem, a 'veličanstvenih sedam', Nvidia, Microsoft, Amazon, Google, Meta, Apple i Tesla čini 37% uspjeha indeksa. Ovaj procvat uglavnom počiva na razvoju velikih jezičnih modela (LLM), poput ChatGPT-a tvrtke OpenAI, koji je 2023. pokrenuo revoluciju AI-ja. No, ulaganja u ovu tehnologiju, temeljena na ogromnoj računalnoj snazi i podacima, izazivaju zabrinutost zbog nedostatka proporcionalnih profita. Prema procjenama, Microsoft, Amazon, Google, Meta i Oracle potrošit će oko bilijun dolara na AI do 2026., dok OpenAI planira uložiti 1,4 bilijuna dolara u sljedeće tri godine. U 2025., OpenAI očekuje prihod od 20 milijardi dolara – daleko ispod potrebnog za opravdanje takvih troškova. "Daleko smo od balona", uvjereno je prošli mjesec za Sky News izjavio Jensen Huang, šef Nvidije, prve tvrtke vrijedne 5 bilijuna dolara. No, skeptici poput Garyja Marcusa, znanstvenika AI-ja i profesora emeritusa na Sveučilištu u New Yorku, upozoravaju na 'radijus eksplozije' ako balon pukne. "U najgorem slučaju, cijelo gospodarstvo može se urušiti, uz banke bez likvidnosti i spašavanje poreznim novcem", rekao je Marcus, piše Sky News u svojoj analizi.

Zabrinutost potiču i tehnički izazovi. LLM-ovi, poput GPT-4, zahtijevaju ogromnu računalnu snagu – GPT-4 je treniran na 1,8 bilijuna parametara, u odnosu na 1,5 milijardi za GPT-2. No, njihova ograničena sposobnost razumijevanja i učenja iz stvarnog svijeta dovodi u pitanje hipotezu da će samo skaliranje dovesti do 'umjetne opće inteligencije'.

Dodatni problem su troškovi infrastrukture. Podatkovni centri poput Metinog Hyperiona u Louisiani, vrijednog 27 milijardi dolara, troše ogromne količine energije, opterećujući elektroenergetske mreže. Čipovi, poput Nvidijinih GPU-ova, moraju se zamjenjivati svake tri godine, što dodatno povećava troškove. Prema časopisu Economist, ako se čipovi amortiziraju svake dvije godine, pet velikih tehnoloških tvrtki moglo bi izgubiti 1,6 bilijuna dolara vrijednosti.

Iako AI bilježi porast primjene – OpenAI ima 800 milijuna tjednih korisnika, a 14% većih tvrtki u SAD-u koristi AI – samo 5% korisnika plaća pretplatu, a većina tvrtki je još u pilotnoj fazi. Hoće li investitori imati strpljenja čekati profit? "Trošite bilijune, profit je zanemariv, a amortizacija visoka. To nema smisla", zaključio je Marcus, upozoravajući da bi tržište uskoro moglo shvatiti stvarnost.