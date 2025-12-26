Ova država u hrvatskom susjedstvu pooštrava pravila za državljanstvo: Evo što se mijenja od iduće godine

Austrijska savezna vlada najavila je značajne promjene u pravilima za dobivanje austrijskog državljanstva, stavljajući fokus na dublju integraciju budućih građana. Prema planovima, novi propisi stupit će na snagu u prvoj polovici 2026., uz potrebne izmjene Zakona o državljanstvu. Trenutni uvjeti za naturalizaciju uključuju znanje njemačkog jezika na razini B1 te minimalni mjesečni neto prihod od 1.274 eura. Od sljedeće godine, jezični zahtjevi bit će pooštreni podizanjem razine na B2, dok će se dohodovni prag smanjiti kako bi proces bio dostupniji. Uz to, uvode se obvezni tečaj o državljanstvu i sveobuhvatni program integracije, a smanjit će se i birokratske prepreke te naknade.

Vođa zastupničke skupine NEOS-a Yannick Shetty naglasio je važnost jezičnih vještina i integracije u austrijsko društvo. „Pitanje je: Mogu li dobro govoriti njemački? Jesam li dobro integriran? Želi li netko biti dio ovog društva?“, izjavio je Shetty za ORF, dodajući da bi birokratske barijere trebalo smanjiti.

Prijedlog je naišao na podršku i čelnika SPÖ-a Andreasa Bablera, koji ga smatra „dobrim pregovaračkim prijedlogom“. „Nismo ovo uzalud uključili u vladin program“, rekao je Babler za ORF, najavljujući detaljne rasprave unutar trostranačke koalicije ÖVP-a, SPÖ-a i NEOS-a.

Kancelar Christian Stocker istaknuo je da državljanstvo, povezano s pravom glasa, treba biti „krajnja točka uspješne integracije, a ne početak“. Iako točni detalji novih pravila još nisu dogovoreni, cilj je jasno poslati signal: budući austrijski građani morat će pokazati veću posvećenost integraciji. Promjene su dio šireg vladinog plana za modernizaciju procesa naturalizacije, uz očuvanje vrijednosti austrijskog društva. Očekuje se da će rasprave o konačnom obliku zakona biti završene u narednim mjesecima, piše Heute.