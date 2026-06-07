Tisuće Ukrajinaca preko noći bi mogle izgubiti zaštitu: 'Vratite se kući, Ukrajini trebaju njezini vojno sposobni građani'

Ministar unutarnjih poslova Austrije Gerhard Karner sudjelovao je u četvrtak i petak, 4. i 5. lipnja, u radu Vijeća ministara unutarnjih poslova zemalja članica Europske unije (EU) u Luksemburgu. Središnje tema razgovora bile su Centri za povratak azilanata i ilegalnih migranata u zemljama izvan Europe te daljnji razvoj smjernica za ratne izbjeglice iz Ukrajine koje se nalaze u zemljama EU-a.

Na sastanku su, prema pisanju austrijskih medija, otvorena i nova i kontroverzna pitanja. Austrija je, naime, iznijela svoj prijedlog koji bi značajno mogao promijeniti status izbjeglica iz Ukrajine koje se nalaze u zemljama članicama EU-a. Vezano uz navedene teme i dileme, austrijsko Ministarstvo unutarnjih poslova u Beču dalo je sljedeće priopćenje: “Automatski status zaštite za ukrajinske muškarce više neće postojati od ožujka 2027. Ukrajini su potrebni njeni muški, vojno sposobni građani. Ove mjere doprinose rasterećenju Austrije, a ujedno pomažu i Ukrajini“, naglasio je ministar unutarnjih poslova Gerhard Karner uoči sastanka ministara unutarnjih poslova u Luksemburgu.

Isti izvor u nastavku izvještava da je na marginama Sastanka Vijeća ministara unutarnjih poslova održan sastanak ”Provedbene skupine”. “Fokus rasprava ministara unutarnjih poslova EU-a bilo je suglasje o novoj Uredbi EU o vraćanju i time stvaranje pravne osnove za Povratničke centre u zemljama izvan Europe. Austrija već od početka godine surađuje s partnerskim državama na konkretnoj provedbi ovog projekta. Austrija, Danska, Nizozemska, Grčka i Njemačka zajedno su u takozvanoj "Provedbenoj skupini". Cilj skupine je, kroz intenzivne rasprave s raznim zemljama, do kraja godine utvrditi gdje bi se takvi centri za povratak mogli uspostaviti. Dogovoreno je da će zemlje o kojima se trenutno pregovara ostati u tajnosti. Na marginama sastanka Vijeća ministara unutarnjih poslova održan je sastanak "Provedbene skupine". Pod naslovom “Smjernice za ratne izbjeglice iz Ukrajine - Kraj automatskog zaštitnog statusa” u izvješću austrijskog MUP-a stoji: “Iz austrijskog kuta gledanja, više ne bi trebao postojati automatski status zaštite za sve osobe iz Ukrajine.

Ministar unutarnjih poslova Karner zalagao se za odgovarajuća ograničenja tijekom konzultacija ministara unutarnjih poslova EU-a u Luksemburgu. Ta bi ograničenja, na primjer, mogla pogoditi vojno sposobne muškarce ili osobe iz regija koje nisu izravno pogođene ratom. Ova je mjera također u skladu s interesima Ukrajine, koja svoje muške građane treba kako bi održala obrambene sposobnosti i gospodarsku snagu vlastite zemlje”. Iz austrijskog prijedloga jasno se može iščitati da ministar Karner tvrdi da Ukrajini trebaju njezini građani, kako za obranu tako i za poslijeratnu obnovu zemlje. To bi istovremeno za Austriju značilo smanjenje pritiska na njen sustav državne skrbi za prihvat izbjeglica, a time i na “državnu blagajnu”.

Prema podacima austrijskog Integracijskog fonda, početkom ove godine u Austriji je boravilo oko 94.100 izbjeglica iz Ukrajine. Procjene iz prvog tromjesječja navode brojku od 92.000. Ukrajinci čine gotovo 60 posto svih osoba koje koriste sustav državne skrbi u Austriji. Austrija se aktivno zalaže za ukidanje automatske zaštite za vojno sposobne muškarce (u dobi od 23 do 60 godina). Karnerov je prijedlog, prema izvještavanju medija, izazvao različite reakcije sudionika sastanka i otvorio dodatnu raspravu o budućnosti europske migracijske politike i zbrinjavanju ratnih izbjeglica. Domaći mediji navode da u slučaju prihvaćanja austrijskog prijedloga, tisuće i tisuće muških osoba iz Ukrajine, koji trenutno imaju privremenu zaštitu u državama EU-a, mogle bi automatski izgubiti taj status. To se posebno odnosi na Ukrajince u vojno sposobnoj dobi, kao i osobe koje dolaze iz dijelova Ukrajine koji nisu izravno pogođeni ratnim razaranjima. Oni bi onda znatno teže dobili ili uspjeli zadržati postojeću zaštitu koju sada uživaju.