Pokreće se veliki projekt u Zagrebu: Na 9.000 kvadrata gradi se ogroman islamski centar

Islamska zajednica u Hrvatskoj pokrenula je jedan od svojih najvećih projekata – izgradnju Odgojno-obrazovnog centra u neposrednoj blizini Islamskog centra Zagreb na 9.000 četvornih metara, potvrdio je za Hinu predsjednik Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj, muftija akademik Aziz ef. Hasanović. U godini u kojoj se obilježava 110 godina od službenog priznanja islama u Hrvatskoj, Islamska zajednica pokreće projekt novog Odgojno-obrazovnog centra koji će obuhvatiti Islamsku gimnaziju, učenički dom, Institut za arapski jezik i islam te niz sportskih i obrazovnih sadržaja.

U budućem Odgojno-obrazovnom centru Islamska gimnazija dr. Ahmeda Smajlovića povećat će kapacitet na 200 učenika. Hasanović ističe da postojeći prostorni i tehnički uvjeti više nisu dostatni za potrebe škole te da je upravo to glavni razlog pokretanja projekta. „Trenutni kapacitet i tehnički uvjeti su nedostatni kako bi se učenicima pružili najbolji mogući uvjeti za usvajanje gradiva i stjecanje novih znanja, što je i najveći motiv za izgradnju nove zgrade“, rekao je. Dodao je kako će obrazovni program ostati usklađen s propisima Ministarstva znanosti i obrazovanja te da će škola i dalje biti otvorena svim zainteresiranim učenicima.

Sastavni dio budućeg centra bit će i postojeći Institut za arapski jezik i islam „Ševko ef. Omerbašić“, za koji Hasanović tvrdi da je jedinstven ne samo u Hrvatskoj nego i u široj regiji. Institut provodi verificirane programe učenja arapskog jezika, a među polaznicima je značajan udio onih koji nisu muslimani.

„Programi koje provodi Institut su namijenjeni svima, a podatak da oko pola polaznika, a u nekim grupama i više od toga, nisu muslimani ili nisu imali nikakav prethodni doticaj s arapskim jezikom dovoljno govori u prilog otvorenosti i ove institucije. Također, naš Institut je prepoznat i od strane državnih tijela te pruža usluge obrazovanja u ovom segmentu svima kojima je takva vrsta obrazovanja korisna ili potrebna za što učinkovitije obnašanje svoje dužnosti“, napominje. Uz navedeni sadržaj, u novom Odgojno-obrazovnom centru predviđeni su sportska dvorana, amfiteatar za predavanja i predstavljanja, specijalizirani kabineti te prostori potrebni za administrativno funkcioniranje škole i centra.

Arhitektonsko rješenje budućeg centra odabrano je na javnom natječaju na koji je pristiglo 19 radova. Najbolje ocijenjeno rješenje ponudili su arhitekti Hrvoje Bilandžić i Davor Plavšić, uz suradnika za vizualizaciju Romana Krajcarza. Prema sadašnjoj dinamici projekta, početak gradnje najvjerojatnije se očekuje tijekom iduće godine, nakon dovršetka svih potrebnih procedura i ishođenja građevinske dozvole. Centar će se graditi na zemljištu od 9.000 četvornih metara smještenom istočno od postojećeg Islamskog centra, koje je kupljeno od Grada Zagreba putem javnog natječaja. „Proces je trajao dosta dugo zbog propisane procedure. Međutim, moje zadovoljstvo je tim veće jer je kompletan proces priveden kraju na jedan transparentan način“, rekao je Hasanović.

Na pitanje kolika je ukupna vrijednost investicije, Hasanović odgovara da je o tome još rano govoriti jer se tek „zbrajaju sve stavke u troškovniku“. No dosadašnje troškove kupovine zemljišta, projektiranja i ispunjavanja uvjeta za dobivanje građevinske dozvole, koju tek treba ishoditi, snosi sama Islamska zajednica u Hrvatskoj uz pomoć donacija. Muftija je i ranije pozivao vjernike da sudjeluju donacijama od 250 eura ili od 1.000 eura, kojom stječu status vakifa, tj. donatora.

Na pitanje očekuje li da će Republika Hrvatska i Grad Zagreb financijski pomoći izgradnji Odgojno-obrazovnog centra, Hasanović napominje da je još rano govoriti o budućoj potpori. „Ovo je jedan od najznačajnijih projekata za zajednicu, koji je poseban s obzirom na buduće korisnike i namjenu te sutrašnji dodatni doprinos razvoju društva kako kroz integraciju novih tako i kroz zajedničku edukaciju onih koji je budu pohađali. Zato nam je važno da ovaj projekt i kroz sam proces izgradnje povezuje različite ljude, da kroz objekt gradimo i osnažujemo odnose sa svima, kako bi nam svima sutra bilo bolje“, istaknuo je Hasanović i dodao kako je zbog dosadašnjeg pozitivnog iskustva „uvjeren da će svi pomoći sukladno dostupnim mogućnostima“.