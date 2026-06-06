FOTO Povorka ponosa stigla na odredište, evo tko je sve hodao za LGBT+ osobe: 'Naša prava nisu trajno zajamčena'

Šarenim transparentima, zastavama duginih boja i porukama za ravnopravnost središtem Zagreba danas je prošla 25. Povorka ponosa u organizaciji Zagreb Pridea. Sudionici su se od 14 sati okupljali u parku Zrinjevac, odakle su krenuli u povorku koja je prolazila Ulicom Milana Amruša, Palmotićevom, Jurišićevom, preko Trga bana Josipa Jelačića i Ilice sve do Parka dr. Franje Tuđmana, gdje se od 17.30 sati održava završni skup i prigodni program kojim se obilježava četvrt stoljeća održavanja Povorke ponosa u Zagrebu.

Podsjetimo, uz Povorku ponosa istodobno se u gradu održavao i Antunovski hod mladih, zbog čega su bile na snazi posebne prometne regulacije i izmjene u javnom prijevozu. Tijekom poslijepodneva tramvajski promet povremeno je bio obustavljan na više lokacija u središtu Zagreba, a nekoliko linija prometovalo je izmijenjenim trasama. Više o tome čitajte ovdje.

Na Večernjem listu pratite tekstualni prijenos uživo:

17:00 Povorka ponosa stigla je na Trg dr. Franje Tuđmana, gdje uskoro počinje zabavni program, a organizatori su u proglasu poručili da se LGBTIQ osobe i dalje suočavaju s diskriminacijom, govorom mržnje i političkim pritiscima te upozorili da stečena prava nisu trajno zajamčena.

Istaknuli su i da se dio presuda još ne provodi u praksi, posebno u kontekstu posvojenja u istospolnim obiteljima, dok interspolne i nebinarne osobe, kako navode, i dalje nemaju odgovarajuću zakonsku zaštitu ni adekvatne opcije u dokumentima, a postupci promjene spola ocijenjeni su dehumanizirajućima.

Ove godine posebno su se osvrnuli na protivljenje militarizaciji i uvođenju vojnog roka, uz poruku da ljudski životi ne smiju biti podređeni državnim i političkim projektima, te su upozorili na jačanje antirodnih i anti-LGBTIQ politika u Europi i svijetu. Organizatori su naglasili da „korak po korak” nije samo slogan, nego podsjetnik da se promjene ostvaruju kontinuiranom borbom.

FOTO Pogledajte veliku galeriju s 25. Povorke ponosa: Tisuće ljudi izašle na ulice Zagreba

16:25 Na Zrinjevcu su se oko 14 sati okupili sudionici Povorke ponosa, nakon čega je povorka u 15.30 krenula kroz središte Zagreba. Među sudionicima bili su i gradonačelnik Tomislav Tomašević te njegov zamjenik Luka Korlaet, a okupljeni su nosili zastave duginih boja i hrvatske zastave te transparente s porukama poput „Bez podjele na rozo i plavo” i „Dok god ljudi skidaju zastave treba nam pride”.

16:10 Pogledajte prizore uživo iz centra Zagreba.

16:02 Dok prema središtu grada kreću sudionici jubilarnog, 25. Zagrebačkog Pridea, na terenu se primjećuju prve napetosti. Kako javljaju naši reporteri s lica mjesta, u neposrednoj blizini povorke pojavio se i predsjednik Autohtone – Hrvatske stranke prava (A-HSP) Dražen Keleminec.

U njegovoj se pratnji nalazi desetak stranačkih pripadnika, a ova malobrojna skupina, okružena jakim policijskim snagama koje osiguravaju trasu, zasad prosvjeduje bez većih izgreda. "EU jednako je Jugoslavija", viču kontraprosvjednici koji su na Trg bana Josipa Jelačića stigli s hrvatskim zastavama u rukama.

Foto: Hrvoje Zovko

15:33 Krenula je 25. Povorka ponosa u glavnom gradu Hrvatske. Pratite prijenos Povorke uživo i na našoj Facebook stranici.

15:24 Među okupljenima bio je i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, koji je poručio kako je važno da gradske vlasti daju jasnu političku podršku LGBTQ+ zajednici. "Bitno nam je dati političku podršku s obzirom na i dalje prisutnu, kod nekih pojedinaca, homofobiju. Nažalost, vidjeli smo ovih dana i skidanje zastava koje se postavljaju desetljećima, a ne otkad sam ja gradonačelnik. U tom smislu naravno da je bitno poslati poruke podrške", rekao je Tomašević.

Naglasio je kako želi da Zagreb bude grad u kojem se svi osjećaju dobrodošlo bez obzira na svoje različitosti. "Zagreb je grad u kojem su svi dobrodošli. Dapače, razlike su dobrodošle i one nikoga ne ugrožavaju. Meni je bitno da je Zagreb grad u kojem se svi osjećaju dobrodošlo. Razlike su naše bogatstvo, a ne naša slabost", poručio je.

Osvrnuo se i na razvoj Povorke ponosa tijekom posljednjih 25 godina, istaknuvši da se društvena klima značajno promijenila. "Na početku su postojali veliki oblici nasilja. To je neusporedivo u odnosu na prije 25 godina i na ono što imamo danas", rekao je gradonačelnik.

Tomašević: Bitno nam je dati političku podršku s obzirom na i dalje prisutnu, kod nekih pojedinaca, homofobiju Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

15:10 Među sudionicima Pridea sreli smo i Nevenku Lastrić-Đurić, državnu tajnicu u Ministarstvu unutarnjih poslova iz redova HSLS-a. U hrvatskom dresu kratko je za Večernji list kazala: "Hrvatska je dovoljno velika za sve svoje boje."

Državna tajnica u hrvatskom dresu na Povorci ponosa: 'Hrvatska je dovoljno velika za sve svoje boje' Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

14:53 Na Zrinjevcu se okupljaju sudionici povorke sa transparentima poput "Hod za svoj život" i ima sudionika ogrnutih hrvatskim zastavama.