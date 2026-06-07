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CEH ZA NAIVNOST

Dva sladoleda u Rimu platila čak 44 eura: 'Bio je i najgori koji sam ikada jela'

Ilustrativna fotografija
Goran Kovacic/PIXSELL
VL
Autor
Mateja Papić
07.06.2026.
u 17:31

Nicole Ann iz Floride tvrdi da je za dva sladoleda za van, uz dodatke, platila čak 44 eura u blizini popularnog trga Piazza Navona

Planirate li posjetiti Rim, dobro pripazite gdje sjedate na kavu i kolač. Jedna je američka turistkinja na teži način doznala koliko vas može stajati neopreznost u povijesnoj jezgri grada. Svoje neugodno i prilično skupo iskustvo iz jedne rimske slastičarnice podijelila je na društvenim mrežama, upozorivši ostale putnike na bezobrazne cijene i dobro uigrane zamke za strance.

Nicole Ann iz Floride tvrdi da je za dva sladoleda za van, uz dodatke, platila čak 44 eura u blizini popularnog trga Piazza Navona. “Shvatila sam tek kada sam pogledala račun”, navela je turistkinja u objavi u jednoj Facebook grupi za putovanja po Italiji, dodajući da je prvotno mislila kako dva sladoleda koštaju oko 14 američkih dolara.

Prema njezinoj verziji događaja, par je naručio dva sladoleda s po dvije kuglice. Umjesto toga dobili su verziju s tri kuglice po cijeni od 12 eura, uz dodatke poput šlaga (2 eura), malog macarona (3 eura) i cannola (5 eura), što je konačni račun podiglo na 22 eura po osobi. Turistkinja je kasnije izjavila kako je imala dojam da su neki dodaci besplatni. “Osim što je to bila turistička zamka, to je bio i najgori sladoled koji sam ikad jela”, napisala je.

Vlasnik slastičarnice zasad nije komentirao slučaj. U raspravama na društvenim mrežama pojavili su se brojni komentari drugih posjetitelja koji tvrde da su imali slična iskustva u središtu Rima, gdje su cijene često znatno više zbog velikog broja turista. Strani mediji podsjećaju i da se u Rimu – jednom od najposjećenijih gradova na svijetu – povremeno bilježe pritužbe turista na visoke cijene hrane i pića. U Italiji je, međutim, uobičajena praksa da se narudžbe plaćaju unaprijed, a dodatci se često posebno naplaćuju.

FOTO Nevjerojatni prizori iz europske prijestolnice: Više od milijun vjernika dočekalo papu
Ilustrativna fotografija
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Ključne riječi
cijena sladoleda sladoled Rim Nicole Ann

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