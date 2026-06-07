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PRIPREMITE ŽIVCE

Ako se danas vraćate s mora, pripremite živce! HAK objavio gdje se očekuju najveće kolone

Zagreb: Velika gužva na naplatnoj postaji Lučko
Emica Elvedji/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
07.06.2026.
u 10:16

Zbog povratka s produženog vikenda očekuje se vrlo gust promet prema unutrašnjosti, a vozačima se savjetuje da na put krenu na vrijeme i prate stanje na cestama.

Završetak produženog vikenda i povratak građana s mora mogli bi obilježiti veliki prometni čepovi na cestama diljem Hrvatske. Hrvatski autoklub upozorava da se u nedjelju poslijepodne i navečer očekuje vrlo gust promet prema unutrašnjosti, posebno na autocestama A1 Zagreb – Ploče – Karamatići i A6 Rijeka – Zagreb. Najveće gužve očekuju se na dijelu A1 od Ogulina preko Bosiljeva do Karlovca i Zagreba, kao i na naplatnim postajama Lučko i Demerje. Pojačan promet predviđa se i na državnoj cesti DC1 između Karlovca i Zagreba te na Krčkom mostu, gdje se već bilježe usporavanja u smjeru kopna.

HAK upozorava da su moguća dulja čekanja, osobito u zonama odmorišta, tunela i radova na cestama. Dodatni pritisak na prometnice stvara i velik broj stranih turista koji se nakon blagdana Tijelova vraćaju iz Hrvatske prema Mađarskoj, Austriji, Njemačkoj, Italiji i Sloveniji. Vozačima se savjetuje da prije puta provjere stanje na cestama putem HAK-ove aplikacije i internetskih stranica te da, ako mogu, koriste alternativne prometne pravce. Preporučuje se i povećan oprez, održavanje sigurnosnog razmaka te strpljenje zbog mogućih zastoja. Trenutačno se usporeno vozi i na Istarskom ipsilonu prema slovenskoj granici te na Krčkom mostu u smjeru kopna, dok je državna cesta DC429 Smoljanac – Prijeboj zatvorena zbog održavanja Plitvičkog maratona.
Ključne riječi
gužva HAK

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