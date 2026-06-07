Ako se danas vraćate s mora, pripremite živce! HAK objavio gdje se očekuju najveće kolone

HAK upozorava da su moguća dulja čekanja, osobito u zonama odmorišta, tunela i radova na cestama. Dodatni pritisak na prometnice stvara i velik broj stranih turista koji se nakon blagdana Tijelova vraćaju iz Hrvatske prema Mađarskoj, Austriji, Njemačkoj, Italiji i Sloveniji. Vozačima se savjetuje da prije puta provjere stanje na cestama putem HAK-ove aplikacije i internetskih stranica te da, ako mogu, koriste alternativne prometne pravce. Preporučuje se i povećan oprez, održavanje sigurnosnog razmaka te strpljenje zbog mogućih zastoja. Trenutačno se usporeno vozi i na Istarskom ipsilonu prema slovenskoj granici te na Krčkom mostu u smjeru kopna, dok je državna cesta DC429 Smoljanac – Prijeboj zatvorena zbog održavanja Plitvičkog maratona.
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