Policija htjela intervenirati tijekom suđenja za ubojstvo Henryja Nowaka: Planirali objavu o 'dezinformacijama', tužitelji ih zaustavili

Policija u Hampshireu pokušala je intervenirati tijekom suđenja za ubojstvo 18-godišnjeg Henryja Nowaka objavom priopćenja o „dezinformacijama” koje su se širile internetom, otkriva The Sunday Times. U ključnom trenutku sudskog postupka Hampshire Constabulary želio je javno upozoriti na netočne informacije i poručiti da će na pitanja odgovoriti nakon završetka procesa. Međutim, državno odvjetništvo (CPS) upozorilo je policiju da bi takva objava mogla ugroziti integritet suđenja Vickrumu Digwi, koji je kasnije proglašen krivim za ubojstvo i osuđen na doživotni zatvor uz minimalno 21 godinu iza rešetaka.

Prema navodima britanskih medija, policija je bila zabrinuta zbog sve većeg broja komentara na društvenim mrežama i mogućih nereda u javnosti. Nacrt priopćenja sadržavao je objašnjenje sudskog procesa te podsjetnik da se ne smiju objavljivati informacije koje bi mogle utjecati na tijek postupka. Slučaj Henryja Nowaka izazvao je veliku pozornost nakon što je objavljena snimka policijskih kamera na kojoj se vidi kako policajci mladiću stavljaju lisice dok krvari nakon što je izboden na ulici u Southamptonu. Snimka je izazvala val kritika na račun policije, a cijeli slučaj prerastao je u političku raspravu koja je odjeknula i izvan Ujedinjenog Kraljevstva. Neovisno tijelo za nadzor policije i dalje istražuje postupanje policajaca te noći, dok će se sljedeće godine održati i posebna istraga o okolnostima Nowakove smrti.