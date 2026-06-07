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ŠOKANTNI MEMOARI

Suprug senatorice svjedočio ledenom susretu: 'Pitao je za Barrona, a ona je kratko odgovorila...'

US First Lady Melania Trump discusses foster children with US House committee
Foto: Douliery Olivier/ABACA/ABACA
1/6
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
07.06.2026.
u 13:59

Prema Jill Biden, tradicionalna vožnja limuzinom između dvije prve dame bila je obilježena neugodnom tišinom i minimalnom komunikacijom, unatoč pokušajima da se razbije napetost.

Bivša prva dama Jill Biden u svojoj novoj memoarskoj knjizi otkrila je detalje napetog i hladnog susreta s Melanijom Trump tijekom inauguracije Donalda Trumpa 20. siječnja 2025. godine. Prema Jill Biden, tradicionalna vožnja limuzinom između dvije prve dame bila je obilježena neugodnom tišinom i minimalnom komunikacijom, unatoč pokušajima da se razbije napetost. Nakon uobičajenih formalnosti i fotografiranja u Bijeloj kući, dvije prve dame su, zajedno s Johnom Besslerom (suprugom senatorice Amy Klobuchar), krenule prema Kapitolu. Bessler je, kako piše Biden, "izvukao najkraću slamku" jer je morao sjediti s njima i pokušavati održavati razgovor. "Ne znam koliko dugo ovo već traje kao tradicija, ali sigurno pomaže kod neugodnosti", napisala je Jill Biden

Biden je opisala kako je Melania Trump bila vrlo suzdržana i da je komunikacija bila ograničena gotovo isključivo na komentare o hladnom zimskom vremenu. "Melania je stalno pokušavala prebaciti temu na vrijeme", napisala je Biden. Na kraju je i sama „pokušala pratiti Melanijin program samo o vremenu“ te je komentirala vojne pse koji su radili na otvorenom tijekom ceremonije.

Jedan od pokušaja da se razbije napetost bio je razgovor o Barronu Trumpu. Bessler je upitao Melaniju kako njezin sin podnosi studij na New York Universityju. Odgovor je bio iznimno kratak: 'NYU', rekla je Melania, gledajući kroz prozor

Jill Biden vjeruje da je napetost dijelom posljedica starih nesuglasica, posebice pretresa Mar-a-Laga 2022. godine. "Melania je Joea osobno krivila za pretres njezinih privatnih prostorija u Mar-a-Lagu“, napisala je Biden.

Dodala je da suosjeća s Melanijom. "Imam suosjećanja prema njoj jer sam i sama prošla isti takav pretres. Znala sam koliko je uznemirujuće kada agenti pretresaju tvoju ladicu s donjim rubljem", dodala je.

U memoarima Biden opisuje i duboku tugu koju je osjetila zbog renovacija Istočnog krila koje je proveo Trumpov tim. Jill Biden također je podsjetila da Melania nije prihvatila njezin poziv na tradicionalni čaj prije inauguracije 2021., niti je uzvratila gestom 2025. godine, piše Hola!

Melania Trump tvrdi da nikada nije bila u vezi s Epsteinom
Ključne riječi
Jill Biden Melania Trump

Komentara 3

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VA
VanjaPlank
16:00 07.06.2026.

Suza mi je kapnula

NE
nemremo
15:49 07.06.2026.

Hladna slovenka !

Avatar stef99
stef99
14:40 07.06.2026.

tREBALA JE mELANIJA staru vješticu Biden odmah lansirati iz auta u luft, .... ba.

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