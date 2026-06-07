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na Zapadnoj obali

Strah i kaos u Izraelu: Napadač sijao smrt na više lokacija, oglasio se i Hamas

West Bank Hebron Tensions Flare After Attacks - Palestine
Middle East Images/ABACA/ABACA
VL
Autor
Doris Kujek/Hina
07.06.2026.
u 12:43

Izraelska hitna pomoć rekla je da je 35-godišnji muškarac umro od prostrjelnih rana, dok je pet osoba ranjeno, uključujući dvoje s teškim ozljedama.

 Jedna osoba je ubijena, a pet je ranjeno u nedjelju ⁠u mogućem terorističkom napadu u središnjem Izraelu ⁠blizu okupirane Zapadne obale, objavile su izraelske hitne službe. Izraelska policija priopćila je da je osumnjičeni napadač "neutraliziran", bez detalja. Policija nije odmah identificirala napadača."Velike policijske snage još uvijek su na mjestu događaja i nastavlja se istraga", dodali su. Izraelska hitna pomoć rekla je da je 35-godišnji muškarac umro od prostrjelnih rana, dok je pet osoba ranjeno, uključujući dvoje s teškim ozljedama. Pucnjava se dogodila u tri odvojena područja u središnjem Izraelu u blizini grada Qalqilya na Zapadnoj obali. Palestinska militantna skupina Hamas pohvalila je pucnjavu, ali nije preuzela odgovornost za napad. Premijer Benjamin ‌Netanyahu rekao je da je proveo sigurnosnu procjenu i da prati "smrtonosnu pucnjavu".
Ključne riječi
Iran

Komentara 1

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SE
Serengeti
13:21 07.06.2026.

Od koga je to okupirana Zapadna obala? Od žitelja koji žive tamo stoljećima? Odvratna izraelska proaganda 🤢🤮

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