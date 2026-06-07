Sateliti otkrili tajno kinesko oružje, vojni stručnjaci u čudu: 'Ovo još nismo vidjeli'

Kina nastavlja ubrzano širiti svoju podmorničku flotu bez presedana u suvremenoj vojnoj povijesti, a najnoviji primjer, novo uočena podmornica snimljena u Šangaju, ponovno je potaknula pitanja o stvarnim sposobnostima i ambicijama kineske mornarice. Prema analizi stručnjaka H I Suttona objavljenoj na portalu Naval News, riječ je o dosad nepoznatoj klasi podmornice. Prepoznatljiva je po iznimno glatkom ("čistom") dizajnu i neobično malom, gotovo nevidljivom tornju (komandnoj nadgradnji).

„Novi kineski brod karakterizira aerodinamičan trup i minimalna nadgradnja“, navodi se u analizi, uz napomenu da je dizajn vjerojatno odabran radi smanjenja hidrodinamičkog otpora. Satelitske snimke koje je analizirao Naval News pokazuju da je podmornica krajem svibnja i početkom lipnja bila privezana u brodogradilištu JN u Šangaju, dok kineski službeni izvori o njoj – šute.

Story updated with A satellite image of the ‘sailless’ submarine as JN Shipyard, Shanghai, 1st June 2026. Satellite image ©2026 Vantor https://t.co/CARec0Sl5o pic.twitter.com/KnOagHh6hB — Naval News (@navalnewscom) June 4, 2026

Posebnu pozornost analitičara privukla je mogućnost da su dvije podmornice iste ili slične klase porinute gotovo istodobno u različitim brodogradilištima. Kako se navodi u izvještaju, uz šangajski primjerak, druga bi mogla biti porinuta u brodogradilištu Huludao u Bohajskom moru, poznatom po izgradnji nuklearnih podmornica. Ako se ta informacija potvrdi, riječ bi bila o značajnom iskoraku u tempu kineske vojne proizvodnje. Naime, kineska podmornička flota u posljednjih je pet godina dobila između 15 i 20 novih podmornica te najmanje osam novih klasa, što potvrđuje trend ubrzane modernizacije.

Nova podmornica duga je oko 120 metara, što je svrstava među veće u svojoj klasi, ali i dalje ostavlja otvorena pitanja o njezinoj namjeni i pogonu. Stručnjaci navode da se ne radi o strateškoj raketnoj podmornici (SSBN), jer bi takav tip plovila morao biti veći zbog dimenzija modernih balističkih projektila. U izvještaju Naval Newsa spominje se i mogućnost da je riječ o klasičnom nuklearnom pogonu ili o hibridnom “nuclear-AIP” sustavu, sličnom onome koji Kina razvija posljednjih godina. „Pitanja o ulozi i pogonu ove podmornice i dalje su otvorena“, navodi Sutton, uz napomenu da kineska mornarica (PLAN) rijetko objavljuje informacije o novim klasama plovila.

Dok zapadne mornarice istovremeno grade tek nekoliko podmornica, Kina paralelno razvija više različitih klasa i projekata, i to uglavnom u potpunoj tajnosti. Stručnjaci upozoravaju da im upravo to skriva karte – zbog nedostatka službenih informacija teško je točno procijeniti o kojim se tipovima radi i što sve te podmornice mogu, što zadaje ozbiljne glavobolje vojnim analitičarima. Kako zaključuje Naval News, stvarna uloga nove generacije kineskih podmornica moći će se razotkriti isključivo upornim obavještajnim radom i detaljnom analizom satelitskih snimaka.