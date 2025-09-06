Tisuće građana ostalo bez novca: Urušila se platforma na kojoj su bili i brojni Hrvati

Poslije nekoliko godina platforma Xuex, u koju je bilo uključeno na tisuće Hrvata, urušila se i njezino dalje postojanje i povratak uloženih sredstava više je nego upitan. Posljednjih mjeseci Xuex je eksplodirao te su svi govorili kako se vrlo lako može zaraditi na trgovini kriptovalutama preko te platforme. Uplaćivalo se od 1000 eura na više uz uvjet da se instalira aplikacija Xuex, otvori Telegram račun i da osoba ima Revolut bankovnu karticu. Poslije je sve bilo jednostavno, odnosno, na onima koji su se uključili bilo je samo da tijekom dana prate kada će dobiti signal na aplikaciji i potvrde ga. Svi su imali po dva signala dnevno, a ako ste pri tome uključili više osoba, dobivali biste dodatne signale. Sa svakom potvrdom signala rastao vam je račun na aplikaciji pa biste već za nekih mjesec dana imali udvostručena sredstva na aplikaciji. To je trajalo sve do petka, oko 17 sati, kada se Xuex urušio. Prema informacijama od građana koji su se ranije uključili u Xuex, dosta njih je već isplatilo svoj novac, ali mnogi su pustili da iznos raste računajući na sve veći dnevni prihod.

Poslije urušavanja, Leo Smith, jedan od voditelja platforme, rekao je da je u Xuex upala financijska kontrola te da će njihove provjere trajati desetak mjeseci te da do kolovoza iduće godine članovi ne mogu do svog novca. Sve je pozvao i da se do tada uključe u njegov novi financijski projekt pri čemu će oni svim postojećim članovima Xuexa podmirivati 50% uplaćenih sredstava.

Bivša saborska zastupnica DP-a Ivana Mujkić, koja je prije istraživala piramidalne prijevare, kaže kako se zapravo radilo o klasičnoj piramidi. – Ponzijeva shema može funkcionirati sve dok ulazi dovoljan broj novih ljudi koji s novim priljevom novca mogu financirati one prethodne ulagače, a u trenutku kada priljev novih uspori, a svi oni koji su već unutra počnu povlačiti svoju "zaradu", sustav puca. Kao i u stotinama drugih prijevara koje su izvedene na ovakav način, princip je isti. Stranica se smrzne, ne možete povući novac, a organizator vas uvjerava da se radi o nekom privremenom kvaru ili inspekciji – rekla je Mujkić. Dodatan problem je što su neki građani ulagali i po više desetaka tisuća eura, zaduživali se, dizali kredite…