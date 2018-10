Tim Hrvatske ratne mornarice pobjedio na Frapa Business Cupu

Uspješno je završen Frapa Business Cup 2018. koji se od 4. do 7. listopada održavao u najljepšoj hrvatskoj marini - Marina Frapa Resort Rogoznica.

Nakon tri održane trke ove ekskluzivne poslovne regate pod stručnim okom voditelja natjecanja na moru Borisa Kere, pobjedu je odnio tim Hrvatske ratne mornarice na čelu sa skiperom Alenom Bigavom u prvoj grupi, a nagradu im je uručio predstavnik Heinekena Tonko Ivačić.

U drugoj grupi pobjedu je odnio tim Aquatoria yachtinga sa skiperom Yuryom Logushinim, a nagradu im je dodijelio general u mirovini Ivan Beneta.

Predstavnik tvrtke Fero-Terma Marko Šošić dodijelio je nagradu pobjedničkoj ženskoj ekipi Marina Frapa Resort Rogoznice na čelu sa skipericom Tihanom Tadinac koje su se natjecale u trećoj grupi.

Značaj regate kao sportskog, ali i poslovnog okupljanja svojim su dolaskom potvrdili predstavnici Raiffeisenbank Hrvatska i Raiffeisen Leasinga koji su ujedno i srebrni partner regate, AZ Mirovinskih fondova, Fero-terma, Heinekena, Croatia Sotheby’s International Realtya, Ban Tours Yachtinga, Pelsys Yacht Chartera, Phoenix Yacht Chartera, Aquatoria Yachtinga, First Class Sailinga, Čulić elektro centra, Lalizas marine storea, Jolly Mercedesa, kao i mnogi drugi ljubitelji dobrog druženja i jedrenja, no jednako tako i predstavnici medijskih partnera koji su prepoznali važnost ovog događanja, Večernjeg lista, Poslovnog dnevnika, Mreže TV, Dalmatinskog portala, Dubrovačkog vjesnika, Auto Moto Nautic Visiona te magazina Old Timer Cluba.

Podsjetimo, tijekom proteklih dana u Marini Frapa izmjenjivao se bogat sportsko - zabavni sadržaj, ali i onaj stručni sadržaj koji su svojim predavanjima obogatili prof. dr. sc. Neven Šerić, s temom: Upravljanje markom, izv. prof. dr. sc. Marija Boban s temom GDPR-a te predsjednik uprave Hajduka Jasmin Huljaj s uvodnim predavanjem “Marka u sportu – značaj brenda Hajduk“, a kojim je i otvoren stručno – izlagački dio Frapa Business Cupa 2018.

Bogata infrastruktura, visok standard usluge i iznimna profesionalnost Marine Frape Resort Rogoznice, pokazalo se, idealan je recept za organizaciju ovakve ekskluzivne poslovne regate koja će zasigurno postati nezaobilazno poslovno središte na širem području.

>> Pogledajte video po čemu ćemo pamtiti Mandžinu karijeru u vatrenima