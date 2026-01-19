Plenković čestitao Vujčiću: Ovo je veliki međunarodni uspjeh Hrvatske

Hrvatska je ostvarila značajan međunarodni uspjeh na europskoj razini nakon što je Eurogrupa, među šest kandidata, nominirala guvernera Hrvatske narodne banke Boris Vujčić za novog potpredsjednika Europska središnja banka. Riječ je o jednoj od najviših i najutjecajnijih pozicija u monetarnoj arhitekturi Europske unije, što ovu nominaciju čini posebno važnom i za Hrvatsku i za cijelu regiju.

Premijer Andrej Plenković istaknuo je kako je nominacija snažna potvrda stručnosti, kredibiliteta i kontinuiteta rada Borisa Vujčića u proteklim godinama, ali i priznanje stabilnosti hrvatskog financijskog sustava u razdoblju obilježenom globalnim krizama, inflacijskim pritiscima i geopolitičkom neizvjesnošću.

Vlada Republike Hrvatske imala je aktivnu ulogu u ovom procesu. Kandidaturu guvernera Vujčića službeno je predložila Vlada Republike Hrvatske, uz sustavno i koordinirano lobiranje na europskoj razini. Značajan doprinos dali su ministar financija Marko Primorac te hrvatska diplomacija, a osobito Stalno predstavništvo Republike Hrvatske pri Europskoj uniji. Posebnu težinu ovoj nominaciji daje činjenica da je Boris Vujčić prvi kandidat za potpredsjednika Europske središnje banke koji dolazi iz redova novih država članica Europske unije, kao i prvi iz srednje i istočne Europe. Time se dodatno potvrđuje pozicija Hrvatske kao ravnopravne i kredibilne članice europodručja, unatoč relativno nedavnom ulasku u eurozonu.

Iz Vlade su naglasili kako ova nominacija nije samo osobno priznanje guverneru Vujčiću, nego i institucionalno priznanje Hrvatskoj, njezinim ekonomskim politikama i sposobnosti očuvanja gospodarske i financijske stabilnosti u iznimno zahtjevnom međunarodnom okruženju.