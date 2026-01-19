Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 221
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
UŽIVO
UŽIVO Barakude nastavljaju lov na polufinale Eura, važan igrač danas neće nastupiti
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Nominacija za potpredsjednika ECB-a

Plenković čestitao Vujčiću: Ovo je veliki međunarodni uspjeh Hrvatske

Zagreb: Konferencija Kvaka24, guverner HNB-a Boris Vujčić dao je izjavu medijima
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
1/5
VL
Autor
Večernji.hr
19.01.2026.
u 20:18

Kandidaturu guvernera Vujčića službeno je predložila Vlada Republike Hrvatske, uz sustavno i koordinirano lobiranje na europskoj razini.

Hrvatska je ostvarila značajan međunarodni uspjeh na europskoj razini nakon što je Eurogrupa, među šest kandidata, nominirala guvernera Hrvatske narodne banke Boris Vujčić za novog potpredsjednika Europska središnja banka. Riječ je o jednoj od najviših i najutjecajnijih pozicija u monetarnoj arhitekturi Europske unije, što ovu nominaciju čini posebno važnom i za Hrvatsku i za cijelu regiju.

Premijer Andrej Plenković istaknuo je kako je nominacija snažna potvrda stručnosti, kredibiliteta i kontinuiteta rada Borisa Vujčića u proteklim godinama, ali i priznanje stabilnosti hrvatskog financijskog sustava u razdoblju obilježenom globalnim krizama, inflacijskim pritiscima i geopolitičkom neizvjesnošću.

Vlada Republike Hrvatske imala je aktivnu ulogu u ovom procesu. Kandidaturu guvernera Vujčića službeno je predložila Vlada Republike Hrvatske, uz sustavno i koordinirano lobiranje na europskoj razini. Značajan doprinos dali su ministar financija Marko Primorac te hrvatska diplomacija, a osobito Stalno predstavništvo Republike Hrvatske pri Europskoj uniji. Posebnu težinu ovoj nominaciji daje činjenica da je Boris Vujčić prvi kandidat za potpredsjednika Europske središnje banke koji dolazi iz redova novih država članica Europske unije, kao i prvi iz srednje i istočne Europe. Time se dodatno potvrđuje pozicija Hrvatske kao ravnopravne i kredibilne članice europodručja, unatoč relativno nedavnom ulasku u eurozonu.

Iz Vlade su naglasili kako ova nominacija nije samo osobno priznanje guverneru Vujčiću, nego i institucionalno priznanje Hrvatskoj, njezinim ekonomskim politikama i sposobnosti očuvanja gospodarske i financijske stabilnosti u iznimno zahtjevnom međunarodnom okruženju.

Ključne riječi
HDZ Boris Vujčić HNB Andrej Plenković

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Premium sadržaj
Video sadržaj
ŠESTAN-BUSCH NA SVJETSKIM SAJMOVIMA

Hrvatska tvrtka razvija inteligentnu kacigu za bojišnice budućnosti

– Bojišnice budućnosti bit će digitalna, ali vrijednost života i moralne odluke uvijek ostaju u rukama čovjeka. U današnjemu sigurnosnom, izazovnom okruženju, Šestan-Busch vidi svoju ulogu kao pouzdanoga industrijskog partnera NATO-a i svih naših partnera kupaca usmjerena na ono najvažnije, a to je zaštita života i zdravlja vojnika – zaključuje A. Šestan

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!