Nikad nećete pogoditi koji je trenutno najprodavaniji album u Hrvatskoj. Hint: Objavljen je 1994. godine!

Najsvježija top-lista prodaje domaćih albuma, koju Hrvatska diskografska udruga svakoga tjedna slaže na temelju podataka iz hrvatskih trgovina i diskografskih kuća, djeluje jako bizaran put u prošlost. U tjednu u kojem smo ušli u 2026. godinu, naime, najprodavaniji album bio je "Second to None" grupe E.T. iz 1994. godine!

Pa iako su se Boytronic, Vanna i DáReal na vrh top ljestvice vratili baš u tjednu u kojem smo slavili Novu Godinu, vjerujemo da ovaj neočekivani povratak nema veze s njihovim hitom "Tek je 12 sati", nego s činjenicom da je kultni album iz vremena cro dancea krajem 2025. objavljen na vinilu, očito pucajući na dvostruku nostalgiju.

Ovim rezultatom ET je ostvario svoj prvi broj jedan, a Second to None je prvo izdanje dance glazbe koje je poslije više od deset godina došao na vrh Top-liste prodaje. Podsjetimo, u pitanju je drugi studijski album sastava ET, koji sadrži 12 pjesama, od čega je čak osam njih uspješno objavljeno kao samostalni singl. Ovaj album ostvaruje tada zavidnu prodaju veću od 56.000 primjeraka, a Vanna dobiva epitet najbolje hrvatske dance pjevačice.

Iste godine ona i Boytronic osvajaju dva Porina u kategorijama najbolja vokalna izvedba dueta ili grupe s vokalom i najbolji spot. Sa singlom "Da ti nisam bila dovoljna" 1995. godine osvajaju Porina u kategoriji hit godine, a iste godine, spot za pjesmu "Ne traži ljubav" pojavljuje se u emisiji MTVa "#1 in Europe". Zahvaljujući tim uspjesima, Vanna dobiva ulogu u Shakespearovoj tragediji "Macbeth" redatelja Jakova Sedlara, koja je premijerno prikazana na Splitskom kazališnom ljetu.

Tjedna top-lista prodaje Hrvatske diskografske udruge nastaje na osnovu kompiliranja podataka sa prodajnih mjesta diljem Hrvatske i internetskih trgovina diskografskih kuća. Ovotjedna lista donosi plasman najprodavanijih albuma na osnovi rezultata u tjednu od 29. prosinca 2025. do 4. siječnja 2026., a možete je pronaći na stranici top-lista.hr.