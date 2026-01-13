Naši Portali
Tjedan domovinskog dokumentarnog filma

Kino Forum i Centar KNAP na tjedan dana postaju mjesta sjećanja na ljude i događaje koji su stvarali Republiku Hrvatsku

Gornja Brela: Toni Tomas vlasnik je zbirke predmeta vezanih uz Domovinski rat
Ivo Cagalj/PIXSELL
VL
Autor
Hina
13.01.2026.
u 17:35

Prikazat će se sedam filmova kroz koje Tjedan donosi svjedočanstva i teme vezane uz Domovinski rat, ljude i događaje koji su obilježili stvaranje Republike Hrvatske, najavila je Udruga veterana, vojnika i domoljuba koja priređuje događaj

Tjedan domovinskog dokumentarnog filma, kojega čine Festival i Revija domovinskog dokumentarnog filma, održat će se od 19. do 24. siječnja u Zagrebu na dvije lokacije - u Centru za kulturu KNAP i Kinu Forum.

Prikazat će se sedam filmova kroz koje Tjedan donosi svjedočanstva i teme vezane uz Domovinski rat, ljude i događaje koji su obilježili stvaranje Republike Hrvatske, najavila je Udruga veterana, vojnika i domoljuba, koja priređuje događaj uz potporu Grada Zagreba i Ministarstva hrvatskih branitelja. Tjedan je zamišljen kao kulturno-edukativni program čiji je cilj očuvanje i promicanje vrijednosti Domovinskog rata kroz dokumentarni film, razgovor i susret s publikom, poručuju iz Udruge, a ulaz na sve projekcije je besplatan.

U okviru Festivala, koji će se održati od 19. do 21. siječnja u Centru za kulturu KNAP, premijerno će se prikazati filmovi "Ćukovi izvidnici" Davora Šarića, "Zora nad Mostarom" Zdenka Jurilja te "Gavran 101" Biljane Čakić o heroju Domovinskog rata Damiru Tomljanoviću Gavranu

Revija od 22. do 24. siječnja u Kino Forum donosi filmove "Osječka studentska bojna" Saše Uranjeka, "Ljutoč - prvi hrvatski ratni brod" Darka Bušnje, "Čuvari duše grada" Silvija Mirošničenka i "Braća po oružju" Gorana Maršaleka, kojemu će to biti premijera.

