SDP Vukovara pokrenuo online peticiju za ponovno uvođenje besplatnih dječjih vrtića

SDP Grada Vukovara, predvođen predsjednikom podružnice Krunom Ragužom, pokrenuo je online peticiju kojom traže od gradonačelnika Vukovara Marijana Pavličeka da ponovno uvede besplatne dječje vrtiće u Vukovaru. Prema navodima iz teksta peticije potpisani roditelji i građani na taj način izražavaju svoje oštro nezadovoljstvo odlukom o povećanju cijena vrtića u Vukovaru. Ističu i kako je trenutni financijski teret na obitelji neprihvatljiv.

U peticiji se od gradonačelnika zahtijeva hitno vraćanje cijene vrtića na razinu prije zadnjeg poskupljenja kao i donošenje akcijskog plana za potpuno besplatne vrtiće. U peticiji stoji kako se od Pavličeka zahtjeva da se tijekom ove kalendarske godine osiguraju proračunska sredstva kako bi vrtići u 2027. godini bili u potpunosti besplatni za svu djecu, po uzoru na brojne druge gradove u

Slavoniji i Hrvatskoj koji su taj standard već postigli.

Dodaju kako to zahtijevaju radi demografskog opstanka kao i radi primjera dobre prakse ali i činjenice kako je gradski proračun zapravo novac građana. Stoga traže da se prioriteti preslože tako da djeca i mladi budu na prvom mjestu kao i da ne traže nikakve ustupke nego odgovorno upravljanje gradom u interesu onih koji u njemu ostaju.

Podsjećamo kako je bivši gradonačelnik Vukovara Ivan Penava i prošlo gradsko vijeće u ožujku prošle godine, pred lokalne izbore, uveo besplatne dječje vrtiće za svu djecu s područja Vukovara. Nakon pobjede na lokalnim izbora aktualni gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček je u kolovozu prošle godine uveo ponovno plaćanje vrtića pravdajući tu odluku nedostatkom financijskih sredstava i mogućnosti da radi toga Grad bankrotira. U međuvremenu je financijska situacija u Vukovaru dodatno se posložila i otežala pa je Pavliček prije nekoliko dana donio odluku o restrikcijama koje će trajati godinu dana. Prema toj odluci svim zaposlenim u gradskoj upravi plaće su smanjenje za 10 posto, a zaposlenima u gradskim institucijama koje financira grad za pet posto. Isto tako su za 10 posto smanjenja i izdvajanja za udruge.