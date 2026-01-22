Godina počela pozitivnim signalima za domaću drvnu industriju

Drvna industrija u pravilu prva u gospodarstvu osjeti početak krize, ali i oporavka, pa je to zanimljiviji prvi ovogodišnji nastup proizvođača iz te djelatnosti na nekom globalnom sajmu. Konkretno, DOMOTEX-u u njemačkom Hannoveru, vodećem međunarodnom sajmu podnih obloga, koji se ove godine proširio i na proizvode za završnu obradu interijera. Njemačka je za hrvatske proizvođače, inače glavno izvozno tržište, uz Italiju i Sloveniju, a posljednjih nekoliko godina, nakon početka ruske agresije na Ukrajinu, tamošnje tržište stanogradnje prolazilo je duboku krizu, a sa zamiranjem poslova splasnula je i potražnja za proizvodima našeg drvnog sektora. To je ostavilo značajan trag na poslovanju hrvatskih tvrtki, što je vidljivo i iz njihovih poslovnih rezultata za protekle godine, jer za proboj i nadomještanje tih poslova na drugim tržištima, posebice onima u drugim dijelovima svijeta, potrebno je vrijeme.