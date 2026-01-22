Naši Portali
POMAK NA BOLJE

Godina počela pozitivnim signalima za domaću drvnu industriju

storyeditor/2026-01-21/PXL_DPA_090120_27425882.jpg
Julian Stratenschulte/dpa /DPA/PIXSELL
VL
Autor
Marija Brnić
22.01.2026.
u 19:00

Na prvo opipavanje pulsa njemačkog, ali i ostalih izvoznih tržišta na DOMOTEX-u, na kojemu nastupaju izlagači iz 50-ak zemalja, otišlo je nekoliko hrvatskih drvoprerađivača

Drvna industrija u pravilu prva u gospodarstvu osjeti početak krize, ali i oporavka, pa je to zanimljiviji prvi ovogodišnji nastup proizvođača iz te djelatnosti na nekom globalnom sajmu. Konkretno, DOMOTEX-u u njemačkom Hannoveru, vodećem međunarodnom sajmu podnih obloga, koji se ove godine proširio i na proizvode za završnu obradu interijera. Njemačka je za hrvatske proizvođače, inače glavno izvozno tržište, uz Italiju i Sloveniju, a posljednjih nekoliko godina, nakon početka ruske agresije na Ukrajinu, tamošnje tržište stanogradnje prolazilo je duboku krizu, a sa zamiranjem poslova splasnula je i potražnja za proizvodima našeg drvnog sektora. To je ostavilo značajan trag na poslovanju hrvatskih tvrtki, što je vidljivo i iz njihovih poslovnih rezultata za protekle godine, jer za proboj i nadomještanje tih poslova na drugim tržištima, posebice onima u drugim dijelovima svijeta, potrebno je vrijeme.

Ključne riječi
Njemačka HGK Domotex drvna industrija

