OBITELJ U NJEMČKOJ GODINAMA VARALA SUSTAV

Primali socijalnu pomoć, a zapravo živjeli u luksuzu: Žena je zarađivala kao influencerica dok su na papiru bili siromašni

22.01.2026.
u 22:42

Tijekom pretresa obiteljskog doma carinici su pronašli više od 40.000 eura u gotovini i brojne luksuzne predmete

Njemački mediji izvijestili su o slučaju 44-godišnjeg muškarca iz Schweinfurta koji je, prema presudi suda, više od dvije godine neosnovano primao socijalnu pomoć u iznosu većem od 30.000 eura. Sud je utvrdio kako je imovina njegove tročlane obitelji znatno premašila zakonski dopušteni prag od 70.000 eura, zbog čega je proglašen krivim i kažnjen novčanom kaznom u peteroznamenkastom iznosu. Dodatno je utvrđeno da je i njegova supruga ostvarivala prihode kao influencerica. Prema rezultatima istrage, supruga nije prijavila mjesečnu zaradu od oko 700 eura ostvarenu putem društvenih mreža. Upravo su njezine aktivnosti na Instagramu dovele do razotkrivanja prijevare, navode carinske vlasti, prenosi Fenix.

Istraga je pokrenuta nakon anonimne dojave upućene Glavnoj carinskoj upravi u Schweinfurtu, u kojoj se upozoravalo na ženino djelovanje na društvenim mrežama. Na Instagramu se predstavljala kao uspješna fitness influencerica s više od 80.000 pratitelja. Tijekom pretresa obiteljskog doma carinici su pronašli više od 40.000 eura u gotovini. Osim toga, obitelj je koristila Teslu koja je bila registrirana na treću osobu. U stanu su pronađeni i brojni luksuzni predmeti, uključujući dizajnerski šal vrijedan 435 eura, prenose njemački mediji. Kako je priopćio sud u Schweinfurtu, muškarac je u studenom 2025. godine osuđen na novčanu kaznu u visini 150 dnevnih iznosa od po 70 eura. Također mu je naloženo da centru za zapošljavanje vrati više od 32.000 eura koje je nezakonito primio.

Hrđa koja se slijeva, oguljena boja: U obnovu zagrebačkog nathodnika ulupano je 3, 2 milijuna, a pogledajte ga sad
Njemačka socijalna naknada influencerica

Komentara 2

DU
Dubokogrlo
23:33 22.01.2026.

pronasli nesto vise od 40000 eura u gotovini zapljenili i kaznu odmjerili u istom iznosu.

LI
liliZG
23:25 22.01.2026.

tak se to radi u njemačkoj, kod nas ...mmmm.. NE

