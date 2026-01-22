Naši Portali
ZAPOČEO SASTANAK

Kremlj: Witkoff i Kushner su u Moskvi na razgovorima s Putinom o Ukrajini

Kristina Gabrić/Hina
22.01.2026.
u 23:01

Putin je kasno u srijedu rekao da će razgovarati o rješavanju ukrajinskog pitanja i mogućnosti korištenja zamrznutih ruskih sredstava za obnovu teritorija pod ruskom okupacijom

Ruski predsjednik Vladimir Putin započeo je sastanak s američkim izaslanicima Steveom Witkoffom i Jaredom Kushnerom u četvrtak kasno navečer kako bi razgovarali o planu za okončanje rata u Ukrajini, priopćio je Kremlj. Putin se sastao s dvojicom Amerikanaca nešto prije ponoći po lokalnom vremenu u Moskvi nakon što je američki predsjednik Donald Trump rekao da je dogovor "razumno blizu", a Witkoff je rekao da su se pregovori sveli na jedno pitanje. Witkoff i Kushner doputovali su radi pregovora s Putinom o mogućem planu za okončanje najsmrtonosnijeg sukoba u Europi od Drugog svjetskog rata.

Putin je kasno u srijedu rekao da će razgovarati o rješavanju ukrajinskog pitanja i mogućnosti korištenja zamrznutih ruskih sredstava za obnovu teritorija pod ruskom okupacijom, ali i o Trumpovom prijedlogu za 'Odbor za mir', inicijative za promicanje mira diljem svijeta. Nakon razgovora, pregovarači će otići izravno u Abu Dabi, rekao je Witkoff u četvrtak, "gdje će biti pregovora između vojski i rasprava" o gospodarskim pitanjima.

Ključne riječi
Jared Kushner Steve Witkoff Ukrajina Rusija SAD Vladimir Putin

